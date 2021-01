Z interpretacji z 5 stycznia 2021 r. wynika, że ulga się należała. To, że przeniesienie prawa własności do lokalu nastąpiło po upływie terminu wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, nie pozbawia wnioskodawcy prawa do zwolnienia – stwierdził dyrektor KIS. Dodał, że podatnik spełnił warunki do skorzystania z ulgi przez samo podpisanie umowy deweloperskiej i wydanie pieniędzy ze sprzedaży poprzedniego mieszkania na własne cele mieszkaniowe w ustawowym terminie.