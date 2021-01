Nawet jednak w okresie zwolnienia przedsiębiorcy składają wnioski o interpretację indywidualną, by rozstrzygnąć swoje wątpliwości. Dotyczą one również samego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowane są bowiem wyłącznie przychody z budynku oddanego w całości lub części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Uczelnie, które o to pytają, są zdania, że zakwaterowanie studentów w domach studenckich (akademikach) nie jest tym samym co najem, dzierżawa czy umowa o podobnym charakterze. Uważają, że nie powinny więc płacić podatku od przychodów z budynków.

Uczelnia, która o to spytała, odwołała się m.in. do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Odrębnie sklasyfikowano w niej wynajem (grupowanie 68.20), a inaczej zakwaterowanie osób uczących się w domach studenckich i usług świadczonych gościom wakacyjnym (grupowania 55.90.11.0 i 56.20.19.0).

Uczelnia podkreśliła, że nie udostępnia miejsc w akademikach w celach zarobkowych, tylko po to, by umożliwić edukację najbiedniejszym studentom oraz z miejscowości oddalonych od uniwersytetu. Wskazała, że gdyby najem był na warunkach rynkowych, to nie byłoby mowy np. o samorządzie mieszkańców domów studenckich. Wolą ustawodawcy nie było więc pobieranie daniny od właścicieli budynków oddanych w używanie w innym celu niż zarobkowy – twierdziła.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na to, że uczelnia, w zamian za należność podobną do czynszu, zobowiązuje się do wydania rzeczy, tj. miejsca w akademiku. Stawki opłaty zostały określone z uwzględnieniem m.in. standardu pokoju, kategorii zakwaterowanej osoby, rodzaju zakwaterowania, a sam stosunek prawny łączący uczelnię z korzystającym jest zbliżony do kodeksowej definicji umowy najmu.