Do czwartku 7 stycznia jest czas na wznowienie postępowań podatkowych po wyroku TSUE w sprawie ulgi na złe długi. Szybciej, bo tylko do 6 stycznia, trzeba złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, by dostać pełne oprocentowanie. Potem nie będzie już ono narastać.

Chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października 2020 r. (w sprawie C-335/19). Kluczowa jest data jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (2020/C 423/10), czyli 7 grudnia. Od niej liczymy terminy m.in. na wznowienie zakończonych już postępowań podatkowych i sądowych w sporach z fiskusem o ulgę na złe długi. Przypomnijmy, że według TSUE takie zdarzenia, jak wyrejestrowanie, upadłość, restrukturyzacja dłużnika czy nawet jego likwidacja nie przeszkadzają w odzyskaniu VAT przez wierzyciela, który nie otrzymał zapłaty. Wyrok TSUE oznacza, że VAT mogą odzyskać: wierzyciele będący czynnymi podatnikami VAT, których dłużnicy utracili status podatnika VAT czynnego, zostali zlikwidowani lub objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, a nawet już nie istnieją,

Komu upływa termin To, co muszą zrobić teraz wierzyciele, zależy od odpowiedzi na pytanie, czy występowali już wcześniej (jeszcze przed wyrokiem TSUE) o ulgę na złe długi i na jakim etapie zakończyły się ich starania. Podatnicy, którzy występowali już wcześniej (przed wyrokiem TSUE) o ulgę na złe długi, ale otrzymali negatywną decyzję organu podatkowego, która się uprawomocniła, muszą wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania. Termin na to mija 7 stycznia (zgodnie z art. 241 par. 2 pkt 2 ordynacji podatkowej). Wierzyciele, którzy nie występowali dotychczas o ulgę, a chcą odzyskać VAT, muszą przede wszystkim uprawdopodobnić, że minęło 90 dni od upływu terminu płatności wynikającego z umowy z dłużnikiem lub z faktury oraz złożyć korekty deklaracji (już w nowym JPK_V7). Zasadniczo mogą odzyskać VAT, jeśli nie minęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca niezapłaconą wierzytelność. Ograniczenie ulgi do dwóch lat również budzi wątpliwości ekspertów co do zgodności z dyrektywą, ale w tej kwestii TSUE się nie wypowiedział. Co z oprocentowaniem Jeżeli w korekcie deklaracji (JPK_V7) zostanie wykazana nadpłata podatku, trzeba dołączyć również wniosek o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot. Podatnicy, którzy złożą taki wniosek w ciągu 30 dni od dnia publikacji wyroku TSUE, a więc do 6 stycznia 2021 r., dostaną oprocentowanie naliczone od dnia zapłaty podatku do dnia, w którym zostanie on im zwrócony. Jeżeli natomiast wniosek zostanie złożony później (np. 7 stycznia, wraz z wnioskiem o wznowienie postępowania), to oprocentowanie zostanie naliczone jedynie do 30. dnia od daty publikacji wyroku (zgodnie z art. 78 par. 5 pkt 1 i 2 ordynacji podatkowej). Innymi słowy, warto się pospieszyć, bo można dostać większe odsetki – naliczone do dnia faktycznego zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy. Kto ma więcej czasu Spieszyć nie muszą się wierzyciele, którzy występowali wcześniej o ulgę na złe długi, ale przegrali w sądach. Na wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego mają bowiem trzy miesiące. Zasadniczo termin ten powinien upłynąć 7 marca 2021 r. (art. 272 par. 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325). W praktyce upłynie on 8 marca 2021 r., bo 7 marca to niedziela. A co z podatnikami, których sprawy czekają dopiero na rozstrzygnięcie w sądach administracyjnych? Warto, by w piśmie procesowym zwrócili uwagę na skutki rozstrzygnięcia TSUE dla ich sprawy. ©℗ Łukasz Zalewski