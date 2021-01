Dwie ważne zmiany nastąpiły w amortyzacji środków trwałych. Po pierwsze, podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego (w tym działający w specjalnych strefach ekonomicznych) nie mogą już obniżać ani podwyższać stawek amortyzacji. Do końca 2020 r. było to dozwolone, a szef Krajowej Administracji Skarbowej w wielu opiniach zabezpieczających potwierdził, że takie manipulowanie stawkami amortyzacji przez spółkę działającą w SSE nie jest unikaniem opodatkowania.

Obecnie jest to już niedopuszczalne. Zakaz ten nie działa wstecz, dotyczy tylko środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2020 r.

Wskutek drugiej zmiany środki trwałe można uznać za używane (i stosować dla nich indywidualne stawki amortyzacji) tylko wtedy, gdy podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były one wykorzystywane przez inne podmioty przez sześć miesięcy (albo 60 miesięcy w niektórych przypadkach), a nie przez niego samego. Ta zmiana również dotyczy tylko środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2020 r.

Z 1,2 mln euro do 2 mln euro wzrósł limit przychodów bieżących pozwalający na korzystanie z 9-proc. stawki CIT . Drugi limit odnoszący się do przychodów z poprzedniego roku się nie zmienił, bo już w 2020 r. wynosił on 2 mln euro.

Od 1 stycznia br. znacząco została ograniczona ulga abolicyjna, z której co do zasady korzystają osoby mieszkające w Polsce ponad 183 dni w roku. Jej likwidacja spowoduje, że osoby pracujące w niektórych krajach będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w naszym kraju a tym zapłaconym za granicą.

O podatek nie muszą się martwić młodzi podatnicy (do 26. roku życia) – co do zasady nie płacą oni podatku w Polsce. Od Nowego Roku dotyczy to też osób osiągających przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich.