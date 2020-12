Ponadto (to drugi wyjątek) w XML nie sporządza się sprawozdań z działalności, które są uzupełnieniem sprawozdania finansowego i również muszą być złożone do KRS.

Dotychczas pliki w formacie PDF były przetwarzane przez podpis zaufany do pliku XML i podpis był umieszczany tylko w jego wnętrzu, łącznie z zakodowanym plikiem podpisywanym. Ostatnio się to jednak zmieniło, na co zwraca uwagę biegła rewident Agnieszka Baklarz. Obecnie pliki PDF sygnuje się automatycznie profilem zaufanym, analogicznie jak podpisem kwalifikowanym. To oznacza, że tworzony jest plik z podpisem typu PAdES, ale nie zmienia się typ pliku podstawowego (plik PDF nadal nim pozostaje).