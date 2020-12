Spółka się z tym nie zgadzała. Gdy spór trafił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ten postanowił zadać pytania prejudycjalne do TSUE. Sąd chciał, aby trybunał rozstrzygnął, czy inwestor spoza UE, który ma na terenie kraju UE spółkę zależną, powinien kupować krajowe usługi z VAT. TSUE miał też odpowiedzieć na pytanie, czy Dong Yang na potrzeby fakturowania powinien badać, jakie stosunki umowne łączą zagraniczną spółkę matkę (LG Korea) z jej spółką zależną (LG Polska).