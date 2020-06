W polskim prawie podatkowym zasadą jest, że wszystkie przychody otrzymywane w ramach działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu, w związku z czym w przypadku otrzymywania pomocy m.in. w ramach tarczy antykryzysowych, przedsiębiorcy powinni każdorazowo analizować czy konkretna pomoc otrzymana od instytucji lub państwa stanowi przychód.

W ramach tarcz antykryzysowych przedsiębiorcy mogą otrzymać m.in. mikropożyczkę, subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju, świadczenie postojowe, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i nie raz zastanawiają się, czy otrzymanie takiego wsparcia będzie stanowiło ich przychód, podlegający opodatkowaniu?

Przedsiębiorcy zastanawiają się również czy wydatki w działalności gospodarczej, sfinansowane w ramach wsparcia będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Czy wsparcie finansowe z tarcz antykryzysowych podlega opodatkowaniu?

- Przedsiębiorcy, którzy otrzymują mikropożyczkę nie będą zobowiązani do rozpoznania przychodu, bo co do zasady jest to pomoc zwrotna - mówi w rozmowie z MarketNews24 Ewelina Popis, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Umorzenie tej pożyczki również nie będzie stanowiło przychodów dla przedsiębiorców. Jednocześnie wszystkie wydatki, które zostaną sfinansowane z mikropożyczki mogą być zaliczone na zasadach ogólnych do kosztów uzyskania przychodów.

Inaczej jest z subwencjami z Polskiego Funduszu Rozwoju. Taka subwencja nie będzie stanowiła przychodu dla przedsiębiorcy. Tu także wydatki można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast umorzenie takiej subwencji będzie stanowiło przychód, który trzeba opodatkować.

Są propozycje, aby to uległo zmianie, polegającej na tym, że w 2021 r. wprowadzona zostanie możliwość częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń subwencji z PFR. Ta propozycja będzie analizowana przez Ministerstwo Finansów w porozumieniu z PFR.

Natomiast świadczenie postojowe jest już zwolnione z podatku i jednocześnie wszystkie wydatki sfinansowane z tego świadczenia na zasadach ogólnych będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z urzędów pracy i dofinansowanie do działalności gospodarczej z powiatowych urzędów pracy - ze względów podatkowych traktowane są tak samo.

- Te dofinansowania nie stanowią przychodów przedsiębiorców, jednak wydatki z nich sfinansowane nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów - wyjaśnia Ewelina Popis, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.