Na projekt z zapartym tchem wyczekiwali przedsiębiorcy, którzy ze względu na przestoje w działalności i braki kadrowe związane z epidemią COVID-19, nie mają możliwości sporządzić zeznań podatkowych CIT-8 w ustawowym terminie tj. do 31 marca 2020 r. oraz ze względu na konieczność wypłaty wynagrodzeń przy braku przychodów, nie są wstanie wpłacić ewentualnej niedopłaty w CIT za 2019 r. – wskazała Konfederacja Lewiatan

Szpitale i organizacje pożytku publicznego złożą CIT-8 do 31 lipca 2020 r. Pozostali podatnicy będą mieli na to czas do końca maja – potwierdził DGP Paweł Jurek, rzecznik ministra finansów.