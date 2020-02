Obowiązki pod płaszczykiem ułatwienia

– Tym razem nie chodzi o drobny lifting, kosmetyczne zmiany, a o gruntowną przebudowę. Jest to o tyle ważne, że wprowadzenie nowego schematu JPK_VAT (i wreszcie zapisanie obowiązków w tym zakresie w ustawie o VAT) idzie w parze z modyfikacją zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz z wprowadzeniem obowiązku składania deklaracji VAT w formie JPK (JPK-V7M lub JPK-V7K) – stwierdza Radosław Kowalski, doradca podatkowy. Innymi słowy zapowiadane uproszczenie powodowane „likwidacją deklaracji VAT” to w żadnym razie nie jest ułatwienie (tak jak nie jest to likwidacja deklaracji) – dodaje ekspert.

Przy czym samo wygenerowanie JPK, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej, nie powinno przysporzyć więcej problemów niż obecnie. Zmienić się musi co innego i to właśnie można nazwać rewolucją. Chodzi o organizację firmy, podział obowiązków, przypisanie zadań podatkowych dla nowych osób i wprowadzanie danych, a w zasadzie dodatkowych informacji, których dziś firma nie musi gromadzić.

Jedną z kluczowych zmian, jakie niesie ze sobą nowe JPK_V7, będą bowiem oznaczenia grup towarów i usług, które trzeba będzie podawać w JPK, choć nie będzie ich na fakturach. Takich oznaczeń dziś nie ma. Jak tłumaczy Radosław Kowalski, wprowadzenie zmian powoduje konieczność dokonania istotnych modyfikacji systemów informatycznych, zmiany procesów wewnętrznych, a także dokonanie klasyfikacji i oznaczenia towarów oraz usług. To wiąże się z dalszym poszerzeniem grona osób, wobec których mogą być wyciągane konsekwencje karnoskarbowe za uchybienia, i wymusza działania zarządu prowadzące do przekazania pracownikom „narzędzi” do wypełniania obowiązków względem fiskusa (dla wyeliminowania odpowiedzialności za brak nadzoru).

– Wprowadzane zmiany w strukturach plików, mające z założenia ułatwić podatnikom raportowanie w zakresie VAT (jeden plik JPK zamiast deklaracji VAT i JPK obejmującego rejestry sprzedaży i zakupu) po raz kolejny skomplikują pracę firmom. Administracji skarbowej dostarczą natomiast wielu nowych danych do przeprowadzania „cichych” czynności sprawdzających – dodaje Karolina Walczak, samodzielna księgowa ze Szwak i Spółka.

