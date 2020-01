Jak informuje dziennik, zaskarżone przepisy rozdziału 11a ordynacji podatkowej (obowiązujące od początku 2019 r.) nakazują zgłaszanie fiskusowi takich działań podatników, które mogą skutkować oszczędnościami podatkowymi. Takie obowiązki dotyczą w niektórych sytuacjach także różnych osób współtworzących te schematy, w tym doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych (zwanych "promotorami" lub "wspomagającymi").

I właśnie nadmierna ingerencja w tajemnicę zawodową skłoniła Krajową Radę Doradców Podatkowych do zaskarżenia tych przepisów. Według uzasadnienia skargi, do którego dotarła "Rzeczpospolita", doradcy podatkowi zarzucają przepisom rozdziału 11a ordynacji naruszenie art. 17 konstytucji, dotyczącego samorządów zawodowych, a szczególnie zasad tajemnicy zawodowej. Chodzi przede wszystkim o przepisy zobowiązujące do ujawniania schematów przez promotorów czy wspomagających. Według KRDP doszło do naruszenia także innych reguł konstytucyjnych, w tym ochrony tajemnicy komunikacji.