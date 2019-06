Zależy nam, aby ustawa wprowadzająca zerowy podatek PIT dla osób do 26. roku życia zaczęła obowiązywać 1 sierpnia - poinformował we wtorek wiceminister finansów Piotr Nowak.

Jak mówił, w ocenie MF, "jest to dość duża ulga, de facto tzw. trzynastka. Jak ktoś zarabia pensję minimalną, 2200 zł brutto, to zostanie mu w portfelu 1600 zł". "To bardzo rewolucyjna zmiana" - dodał.

Jak stwierdził Nowak, każda uprawniona osoba będzie mogła złożyć do swojego pracodawcy odpowiednie oświadczenie i po 1 sierpnia dostawać pensję bez potrąconego podatku. Jeżeli tego nie zrobi, będzie mogła sobie wszystko odliczyć w rozliczeniu rocznym - dodał wiceminister.

Nowak przypomniał, że przepisy obejmują wszystkie umowy o pracę i umowy zlecenia. "Cieszymy się, bo zależy nam na młodych. Wydaje nam się, że to pozwoli nie tyle zrealizować wasze wszystkie marzenia, ale na pewno je przyspieszy" - stwierdził.