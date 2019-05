Sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych już dawno za nami, a teraz właśnie trwa okres, w którym następuje ich zatwierdzanie i rozliczanie. Roczne jednostkowe i roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega bowiem zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 oraz art. 63c ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; dalej: u.r.). Jeżeli więc rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. upłynie 30 czerwca 2019 r. I choć termin ten przypada w niedzielę, to nie można go przesunąć.