Horała pytany czy końcowy raport będzie jeszcze przed wakacjami odparł, że wtedy raczej go nie będzie. "W najbardziej optymistycznym wariancie - w trakcie wakacji" - powiedział poseł.

Jak zaznaczył, jego optymalny, "wymarzony tryb" pracy komisji zakłada, że - jeżeli nie będzie żadnych przeszkód - to "będzie w stanie przedstawić taki projekt raportu do przyjęcia przez komisję pod koniec lipca".

Pytany o wnioski, które się w nim znajdą odparł, że trzeba poczekać, aż raport - jego projekt - powstanie. "Na ten moment mam wyodrębnione około 40-50 wątków sprawy. W większości przypadków mamy do czynienia z rażącymi zaniedbaniami i niedopełnieniem obowiązków" - powiedział. Dopytywany o wnioski do prokuratury powiedział, że kilka ich już było. "Myślę, że jeszcze co najmniej kilka będzie" - w sprawach przestępstw urzędniczych - dodał.

"Można powiedzieć, że to było takie obumarcie państwa wielowymiarowe. Tu pan minister Bartłomiej Sienkiewicz (b. minister spraw wewnętrznych w rządzie PO-PSL - PAP) mówiąc, że państwo istnieje teoretycznie, co najmniej w tym obszarze, który już dosyć dokładnie zbadaliśmy - miał zdecydowanie rację" - powiedział Horała. "To niezwykle ważne, bo to się potem przekładało na cały szereg innych działań" - zaznaczył.

"Jeżeli w budżecie nie ma kilkudziesięciu miliardów złotych, które powinny być, no to potem i wiek emerytalny, i nauczyciele, którym również na wiele lat zamrożono całkowicie pensję - nie było żadnych podwyżek. Każdy obszar państwa na tym ucierpiał" - dodał Horała.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma ona zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.