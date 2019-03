Zdaniem resortu nowe narzędzie rozwiąże problem wielu organizacji, które do końca marca muszą złożyć sprawozdania finansowe.

"To bardzo proste i intuicyjne, a przede wszystkim niezwykle przydatne narzędzie. Pozwala podpisać elektronicznie przy użyciu Profilu Zaufanego dowolny dokument, a następnie wysłać go kolejnej osobie do podpisu lub przesłać dalej np. do urzędu. Bardzo ważna jest możliwość składania podpisu przez wiele osób" - opisywał w rozmowie z PAP szef MC Marek Zagórski.

Żeby skorzystać z nowego narzędzia, trzeba założyć sobie Profil Zaufany. Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w serwisach administracji publicznej i składać podpis zaufany, czyli podpis elektroniczny do podpisywania pism, podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych.

"+Podpisywarka+ powstała początkowo z myślą o organizacjach pozarządowych w związku z koniecznością składania przez nie sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Sprawozdania te muszą być również elektronicznie podpisane, a NGO mają niekiedy wieloosobowe zarządy, z których każda musiałaby sobie kupić podpis kwalifikowany, co kosztuje 200-300 zł za jeden. Stworzyliśmy jednak narzędzie uniwersalne, które może służyć nie tylko do komunikacji z urzędami, ale także z firmami" - dodał minister cyfryzacji.

Wskazał, że zainteresowanie takim sposobem uwierzytelniania klientów przez internet wyrażają na przykład firmy telekomunikacyjne.