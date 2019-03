Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej, który w zeszłym tygodniu został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Jak informował PAP wiceminister finansów Filip Świtała, projekt przewiduje wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT. Zauważył, że zgodnie z ustaleniami po KSRM, soki i nektary będą objęte 5-proc. stawką, a 23-proc. VAT-em - napoje z 20-proc. lub niższym wkładem owocowym.

Wyjaśnił, że resort finansów chce, by od czerwca br. przedsiębiorcy mogli występować o tzw. wiążącą informację stawkową (WIS), a kolejne pół roku mieliby na przygotowanie się do wejścia w życie matrycy (pierwotnie zamierzano, że informacja stawkowa ruszy 1 kwietnia br. – PAP), co zaplanowano na 1 stycznia 2020 r. Jednocześnie MF zaplanowało, że od 1 czerwca br. zacznie obowiązywać 5-proc. stawka na e-booki oraz 8-proc. stawka na e-prasę w miejsce 23-proc. podatku. Tym samym stawki na e-booki i e-prasę zostałyby zrównane ze stawkami na książki tradycyjne i prasę tradycyjną.

Konsultacje projektu rozpoczęły się jesienią zeszłego roku. Ministerstwo Finansów tłumaczyło wówczas, że celem zmian jest uproszczenie i uporządkowanie oraz racjonalizacja systemu stawek VAT. Towary mają być przypisane nomenklaturze scalonej, tzw. CN. Kody dla usługi będą oparte o nową klasyfikację wyrobów i usług PKWiU.

Uproszczenia mają np. objąć wiele produktów spożywczych. Najniższą, 5-proc. stawką będzie objęte pieczywo czy ciastka, które obecnie podlegają trzem stawkom: 5 proc., 8 proc. i 23 proc., w zależności do daty przydatności od spożycia.

Jedną 5-proc. stawką będą np. objęte owoce tropikalne, cytrusy, pistacje, migdały itp. Przyprawy mają być opodatkowane 8-proc. stawką.

Wzrośnie natomiast z 5 proc. do 23 proc. VAT na owoce morza: ośmiornice, homary, kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże. Zaplanowano wydawanie wiążących informacji stawkowych, które będą chroniły wszystkich w łańcuchu dostaw produktu objętego danym kodem.

Ponadto, rząd ma przyjąć we wtorek "projekt ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej". Ministerstwo Finansów zauważa, że w przypadku brexitu bez umowy oraz braku innego sposobu uregulowania stosunków w zakresie prowadzenia działalności przez instytucje finansowe, podmioty te stracą prawo do wykonywania działalności w Polsce na podstawie jednolitego paszportu europejskiego - zostaną uznane za podmioty z państwa trzeciego.

"Celem propozycji jest zabezpieczenie interesów klientów poprzez zapewnienie odpowiedniego okresu na dostosowanie działalności niektórych podmiotów rynku finansowego do bezumownego opuszczenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej" - tłumaczy MF.