Z interpelacją "w sprawie nękania nowożeńców przez urzędy skarbowe" zwrócił się do MF wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Wskazał, że opinia publiczna co kilka miesięcy dowiaduje się o przypadkach wysyłania przez urzędy skarbowe pism do nowożeńców, w których fiskus domaga się od nich odpowiedzi na bardzo szczegółowe pytania związane z organizacją wesela, a także przedstawienia pokwitowań wypłat, rachunków i faktur. Zdaniem Tyszki wysyłanie tego typu pism podważa zasadę zaufania obywateli do organów państwa.

Poseł poprosił resort finansów o informacje m.in. o tym, jaka jest "skala tego typu wezwań", czy urzędy skarbowe nie mają możliwości zdobycia potrzebnych im informacji w inny sposób, jakie działania planuje podjąć MF w celu wyeliminowania tego rodzaju praktyk. Cybulski wskazał, że Krajowa Administracja Skarbowa z jednej strony ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe państwa, ale też dba o zapewnienie zasad równej konkurencji dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Stara się przy tym aby działania podejmowane przez urzędników były efektywne, a jednocześnie jak najmniej uciążliwe dla podatników.

"Z danych przekazanych przez dyrektorów izb administracji skarbowej wynika, że wezwania do nowożeńców wystosowano z terenu działania czterech izb administracji skarbowej - w łącznej liczbie 585" - czytamy w odpowiedzi.

Zgodnie z odpowiedzią wezwania te skierowano do nowożeńców w związku z prowadzonymi działaniami w stosunku do: właściciela sali weselnej, zespołu muzycznego, członka zespołu muzycznego, przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne oraz podatnika świadczącego usługi obsługi muzycznej imprez.

"Dodatkowo wskazuję, że podjęto czynności sprawdzające w zakresie nieujawnionych źródeł dochodu w jednym przypadku (z uwagi na powołanie przez małżonków na przychody z prezentów ślubnych jako pokrycie wydatków) oraz prowadzono jedno postępowanie podatkowe wobec podatnika, który wskazał jako źródło pokrycia wydatków na zakup środków trwałych, przychody z prezentów ślubnych z wesela w Armenii" - napisał wiceminister finansów.

Dodał, że kontrole podatkowe i czynności sprawdzające prowadzone przez urzędy skarbowe stanowią formę weryfikacji prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie stosowane w ich ramach wezwania, mają na celu wyjaśnienie sprawy.

"Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skierował do wszystkich Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej pismo dotyczące niedopuszczalności stosowania przez podległych urzędników praktyk, które naruszają zaufanie obywateli do działań KAS. W ww. zaleceniach wskazane zostało, że administracja publiczna ma wspierać i pomagać przedsiębiorcom oraz, że powinna działać również w sposób zgodny z zasadą proporcjonalności wyrażaną w Konstytucji" - wyjaśnił Cybulski.

Wskazał, że w wystąpieniu tym szef KAS przypomniał również, że niedopuszczalne są sytuacje, w których dochodzi do złamania tych zasad poprzez nadużywanie swoich kompetencji, czy nadmierne wkraczanie w sferę prywatną.

"Wskazano, też, aby czynności podejmowane przez urzędników były proporcjonalne do poziomu ryzyka i skali potencjalnych nieprawidłowości, a także, aby były jak najmniej uciążliwe dla przedsiębiorców" - podkreślił wiceminister.