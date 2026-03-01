Czym jest usługa Twój e-PIT?

Twój e-PIT to elektroniczna usługa administracji skarbowej, w której Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe na podstawie danych przekazywanych przez pracodawców, ZUS oraz innych płatników.

Usługa obejmuje m.in. formularze:

- PIT-37 - dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło;- PIT-38 - dla osób uzyskujących dochody kapitałowe;- PIT-28 - dla podatników rozliczających ryczałt;- PIT-36 - dla części podatników prowadzących działalność gospodarczą;- PIT-39 - dla podatników sprzedających nieruchomości.

Od kiedy można korzystać z Twój e-PIT 2026?

Usługa jest udostępniana co roku 15 lutego i dotyczy rozliczenia podatku za rok poprzedni.

Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań, deklaracja PIT-37 lub PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowana 30 kwietnia 2026 roku.

Automatyczna akceptacja nie zawsze jest korzystna - może oznaczać utratę ulg lub błędne rozliczenie.

Jak zalogować się do usługi Twój e-PIT?

Dostęp do deklaracji uzyskasz poprzez serwis e-Urząd Skarbowy dostępny na portalu podatki.gov.pl.

Możliwe metody logowania:

- profil zaufany;- e‑Dowód;- bankowość elektroniczna;- aplikacja mObywatel;- dane podatkowe (PESEL lub NIP oraz kwoty przychodów).

Po zalogowaniu system wyświetli przygotowane zeznanie.

Co należy sprawdzić przed akceptacją deklaracji?

Przed kliknięciem „akceptuj” warto dokładnie zweryfikować dane w zeznaniu.

Sprawdź przede wszystkim:

- poprawność danych osobowych i adresowych;- przychody i koszty uzyskania przychodu;- składki ZUS i zdrowotne;- ulgi podatkowe (np. ulga na dzieci, internetowa, rehabilitacyjna);- numer rachunku bankowego do zwrotu podatku;- przekazanie 1,5% podatku na OPP.

System nie uwzględnia automatycznie wszystkich ulg - część należy dodać samodzielnie.

Jak zaakceptować Twój e-PIT krok po kroku?

Akceptacja deklaracji jest najprostszą opcją.

Krok 1: Zaloguj się do e‑Urzędu Skarbowego.Krok 2: Otwórz przygotowaną deklarację.Krok 3: Zweryfikuj dane.Krok 4: Kliknij „Akceptuj i wyślij”.Krok 5: Pobierz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Po wysłaniu deklaracji nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności.

Jak poprawić deklarację w usłudze Twój e-PIT?

Jeżeli dane wymagają zmian, można je edytować przed wysyłką.

Możesz m.in.:

- dodać ulgi podatkowe;- zmienić sposób rozliczenia (np. wspólnie z małżonkiem);- wskazać inną organizację pożytku publicznego;- uzupełnić brakujące przychody;- poprawić koszty uzyskania przychodu.

Po wprowadzeniu zmian należy zatwierdzić deklarację i pobrać UPO.

Jak odrzucić przygotowane zeznanie?

Podatnik może nie skorzystać z przygotowanej deklaracji.

Odrzucenie może być zasadne, gdy:

- podatnik chce złożyć PIT w innej formie;- prowadzi działalność wymagającą innego formularza;- przygotowana deklaracja nie uwzględnia wszystkich dochodów.

W takiej sytuacji należy złożyć własne zeznanie podatkowe.

Co się stanie, jeśli nic nie zrobisz?

Jeżeli podatnik nie podejmie żadnej czynności:

- PIT‑37 i PIT‑38 zostaną automatycznie zaakceptowane;- PIT‑28, PIT‑36 i PIT‑36L wymagają samodzielnego zatwierdzenia;- zwrot podatku nastąpi na wskazane konto.

Brak działania może oznaczać pominięcie ulg i wyższy podatek.

Najczęstsze błędy podatników

Podczas korzystania z Twój e‑PIT najczęściej popełniane są następujące błędy:

- brak sprawdzenia ulg podatkowych;- nieaktualny numer konta bankowego;- nieuwzględnienie dodatkowych dochodów;- brak wyboru wspólnego rozliczenia z małżonkiem;- brak przekazania 1,5% podatku OPP.

Podsumowanie

Usługa Twój e‑PIT znacząco upraszcza rozliczenie podatku dochodowego, jednak automatyczna akceptacja nie zawsze jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Przed wysłaniem deklaracji warto sprawdzić dane, dodać przysługujące ulgi oraz upewnić się, że wybrano optymalny sposób rozliczenia.

FAQ - Twój e-PIT 2026

1. Czy muszę zaakceptować Twój e‑PIT?

Nie. Możesz go poprawić, odrzucić lub złożyć własne zeznanie.

2. Do kiedy trzeba rozliczyć PIT w 2026 roku?

Termin upływa 30 kwietnia 2026 roku.

3. Czy automatyczna akceptacja jest bezpieczna?

Tak, ale może nie uwzględniać wszystkich ulg podatkowych.

4. Jak długo czeka się na zwrot podatku?

Zwrot nadpłaty podatku następuje zwykle w ciągu do 45 dni przy rozliczeniu elektronicznym.

5. Czy mogę zmienić deklarację po wysłaniu?

Tak. Można złożyć korektę zeznania podatkowego w terminie do 5 lat od końca roku podatkowego.

Źródła informacji