Nie, ponieważ można odliczyć wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków w zeznaniu składanym po otrzymaniu zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, które potwierdza wykonanie tych prac lub robót.

Stosownie do art. 26hb ust. 4 pkt 2 ustawy o PIT odliczenia w ramach ulgi na zabytki nie mogą przekroczyć 50 proc. wydatków udokumentowanych m.in. fakturą wystawioną przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, powiększonych o kwotę VAT, jeżeli podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Uwaga! Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, wydatki te mogą odliczyć w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej, bez względu na to, czy dokument potwierdzający poniesienie wydatku został wystawiony na imię obydwojga małżonków lub jednego z nich.

Kto ma prawo do ulgi na zabytki

Z ulgi na zabytki mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają:

dochody opodatkowane według skali podatkowej,

dochody opodatkowane 19 proc. podatkiem liniowym lub

przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 26hb ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. W myśl art. 26hb ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT odliczenie to przysługuje podatnikowi, jeżeli:

w momencie poniesienia wydatku podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego,

posiada sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku,

po poniesieniu tego wydatku uzyskał zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzające wykonanie odpowiednio tych prac lub robót.

Wnioski

W analizowanym przypadku podatnik nie spełnia warunku posiadania zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzającego wykonanie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. W związku z tym będzie on mógł odliczyć wydatki poniesione na te prace dopiero w zeznaniu rocznym składanym po otrzymaniu zaświadczenia (art. 26hb ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT). Potwierdził to dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 4 listopada 2025 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.688.2025.2.JS.

Uwaga! Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, musi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot (art.26hb ust. 10 ustawy o PIT). ©℗

Wyjaśnienia dyrektora KIS „Aby skorzystać z ulgi na zabytki podatnik musi: być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego (o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c-e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) w momencie ponoszenia wydatku wpisanego do rejestru zabytków,

posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac lub robót,

uzyskać (po poniesieniu wydatku) zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzające wykonanie tych prac lub robót,

posiadać fakturę wystawioną przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, a odliczenie nie może przekroczyć 50% tych wydatków. Przy tym dla zastosowania tej ulgi wymagane jest również, aby: podatnik nie odliczał w ramach ulgi tych samych wydatków w innym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniósł wydatek na zabytek,

podatnik nie odliczył poniesionych wydatków w ramach innej ulgi,

podatnik nie otrzymał zwrotu wskazanych wydatków (w jakikolwiek sposób),

wydatki nie wykraczały poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub prace/roboty te nie zostały wykonane niezgodnie z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków”. Interpretacja indywidualna z 30 października 2025 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.671.2025.3.JS. ©℗