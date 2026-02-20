Nie, ponieważ można odliczyć wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków w zeznaniu składanym po otrzymaniu zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, które potwierdza wykonanie tych prac lub robót.
Wysokość odliczenia
Stosownie do art. 26hb ust. 4 pkt 2 ustawy o PIT odliczenia w ramach ulgi na zabytki nie mogą przekroczyć 50 proc. wydatków udokumentowanych m.in. fakturą wystawioną przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, powiększonych o kwotę VAT, jeżeli podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwaga! Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, wydatki te mogą odliczyć w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej, bez względu na to, czy dokument potwierdzający poniesienie wydatku został wystawiony na imię obydwojga małżonków lub jednego z nich.
Kto ma prawo do ulgi na zabytki
Z ulgi na zabytki mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają:
- dochody opodatkowane według skali podatkowej,
- dochody opodatkowane 19 proc. podatkiem liniowym lub
- przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Zgodnie z art. 26hb ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. W myśl art. 26hb ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT odliczenie to przysługuje podatnikowi, jeżeli:
- w momencie poniesienia wydatku podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego,
- posiada sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku,
- po poniesieniu tego wydatku uzyskał zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzające wykonanie odpowiednio tych prac lub robót.
Wnioski
W analizowanym przypadku podatnik nie spełnia warunku posiadania zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzającego wykonanie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. W związku z tym będzie on mógł odliczyć wydatki poniesione na te prace dopiero w zeznaniu rocznym składanym po otrzymaniu zaświadczenia (art. 26hb ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT). Potwierdził to dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 4 listopada 2025 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.688.2025.2.JS.
Uwaga! Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, musi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot (art.26hb ust. 10 ustawy o PIT). ©℗
Wyjaśnienia dyrektora KIS
„Aby skorzystać z ulgi na zabytki podatnik musi:
- być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego (o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c-e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) w momencie ponoszenia wydatku wpisanego do rejestru zabytków,
- posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac lub robót,
- uzyskać (po poniesieniu wydatku) zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzające wykonanie tych prac lub robót,
- posiadać fakturę wystawioną przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, a odliczenie nie może przekroczyć 50% tych wydatków.
Przy tym dla zastosowania tej ulgi wymagane jest również, aby:
- podatnik nie odliczał w ramach ulgi tych samych wydatków w innym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniósł wydatek na zabytek,
- podatnik nie odliczył poniesionych wydatków w ramach innej ulgi,
- podatnik nie otrzymał zwrotu wskazanych wydatków (w jakikolwiek sposób),
- wydatki nie wykraczały poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub prace/roboty te nie zostały wykonane niezgodnie z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków”.
Interpretacja indywidualna z 30 października 2025 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.671.2025.3.JS. ©℗
Podstawa prawna
art. 26hb ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1858)
ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję