Wydatki warunkujące uzyskanie certyfikatu

Z pytaniem wystąpiła kobieta, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w której świadczy usługi psychologiczne (PKD 86.90.E), w tym poradnictwo psychologiczne i wsparcie terapeutyczne dla młodzieży i dorosłych. Kobieta tłumaczyła, że rozpoczęła udział w akredytowanym szkoleniu, aby uzyskać certyfikat psychoterapeuty. Jednym z wymogów jego ukończenia i uzyskania certyfikatu, umożliwiającego świadczenie profesjonalnych usług psychoterapeutycznych, jest odbycie własnej psychoterapii. Będzie się ona odbywać od stycznia 2026 r. do stycznia 2030 r. Po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty kobieta chce rozszerzyć ofertę usług o profesjonalną psychoterapię indywidualną i grupową. Chciała się upewnić, że do kosztów uzyskania przychodów będzie mogła zaliczyć wydatki na psychoterapię własną.

Czy może być kosztem uzyskania przychodów?

Z tym zgodził się dyrektor KIS. Przypomniał, że aby wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu, muszą zostać spełnione następujące warunki, tzn. dany wydatek:

- został poniesiony przez podatnika i jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Organ przyznał, że certyfikat, o który ubiega się kobieta, umożliwi jej wykonywanie działalności gospodarczej, a co za tym idzie, wpłynie on na wysokość jej przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie ich źródła. Z tego też względu poniesione opłaty za sesje psychoterapii własnej od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej przez kobię działalności gospodarczej – potwierdził dyrektor KIS.