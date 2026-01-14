Styczeń to dla wielu seniorów moment lekkiego niepokoju. Do skrzynek zaczynają trafiać listy z ZUS, a wraz z nimi pytanie, które wraca co roku: czy muszę coś z tym zrobić? Jedni mogą spokojnie odłożyć kopertę do segregatora, inni – jeśli przegapią szczegół – ryzykują problemy z fiskusem. Wyjaśniamy, co dokładnie sprawdzić w PIT z ZUS i którzy emeryci muszą się rozliczyć, a którzy nie robią absolutnie nic.

Kiedy ZUS wysyła PIT-y do emerytów i rencistów w 2026 roku

Choć ostateczny termin przekazania formularzy PIT przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypada na koniec lutego, w praktyce wysyłka rozpoczyna się znacznie wcześniej. Pierwsze listy trafiają do skrzynek pocztowych już w drugiej połowie stycznia i są doręczane sukcesywnie przez kilka kolejnych tygodni. Każdy emeryt i rencista otrzyma dokument dotyczący świadczeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym.

Jaki PIT z ZUS dostanie emeryt i co oznacza każdy formularz

ZUS przekazuje seniorom różne druki podatkowe, w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia oraz sytuacji podatkowej. Najczęściej są to:

PIT-40A – roczne obliczenie podatku,

– roczne obliczenie podatku, PIT-11A – informacja o dochodach z organu rentowego,

– informacja o dochodach z organu rentowego, PIT-11 – m.in. w przypadku świadczeń po osobie zmarłej.

Każdy z tych formularzy oznacza inne obowiązki wobec urzędu skarbowego.

PIT-40A z ZUS – kiedy emeryt nie musi składać PIT do urzędu

Otrzymanie wyłącznie formularza PIT-40A oznacza, że ZUS dokonał pełnego rozliczenia podatku za dany rok. W takiej sytuacji emeryt nie musi składać zeznania PIT-37, o ile spełnione są określone warunki. Rozliczenie uznaje się za zakończone, jeżeli podatnik:

nie rozlicza się wspólnie z małżonkiem,

nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko,

nie korzysta z ulg ani odliczeń podatkowych,

nie osiągnął innych dochodów wpływających na wysokość podatku.

Jeżeli z PIT-40A wynika kwota do zapłaty, ZUS pobierze ją automatycznie ze świadczenia wypłacanego w marcu lub kwietniu.

PIT-40A nie zawsze wystarczy. W tych sytuacjach trzeba złożyć PIT-37

Samo otrzymanie PIT-40A nie zawsze zwalnia z obowiązku złożenia zeznania. Emeryt musi samodzielnie rozliczyć się z fiskusem, jeżeli:

chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ,

, zamierza rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko ,

, planuje skorzystać z ulg podatkowych , np. rehabilitacyjnej,

, np. rehabilitacyjnej, uzyskał dodatkowe dochody podlegające opodatkowaniu.

W takiej sytuacji na podstawie PIT-40A należy przygotować i złożyć formularz PIT-37.

PIT-11A lub PIT-11 z ZUS – kiedy emeryt musi rozliczyć się sam

Otrzymanie z ZUS formularza PIT-11A lub PIT-11 oznacza, że organ rentowy nie dokonał rocznego rozliczenia podatku. W takim przypadku emeryt lub rencista musi rozliczyć się z urzędem skarbowym. Podatnik ma do wyboru kilka możliwości:

pozostawić przygotowane przez fiskusa zeznanie w usłudze Twój e-PIT bez zmian,

wprowadzić korekty do automatycznie wygenerowanego PIT-37,

złożyć zeznanie samodzielnie – elektronicznie lub w formie papierowej.

Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań do 30 kwietnia 2026 roku, zeznanie przygotowane w usłudze Twój e-PIT zostanie zaakceptowane automatycznie.

Tabela: który PIT z ZUS oznacza obowiązek rozliczenia

Formularz z ZUS Czy trzeba składać PIT? Kiedy wymagane działanie PIT-40A Nie Tylko przy ulgach lub wspólnym rozliczeniu PIT-11A Tak Gdy podatnik chce wprowadzić zmiany PIT-11 Tak Zawsze przy dodatkowych dochodach

1,5 proc. podatku po PIT z ZUS – kiedy emeryt musi złożyć dokument

Emeryci, którzy chcą przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, powinni sprawdzić, czy muszą złożyć dodatkowy dokument. W przypadku PIT-40A:

jeśli podatnik chce przekazać 1,5 proc. tej samej organizacji co w poprzednim roku , nie musi podejmować żadnych działań,

, nie musi podejmować żadnych działań, jeśli chce zmienić OPP, konieczne jest złożenie PIT-37 lub oświadczenia PIT-OP.

W usłudze Twój e-PIT kwota 1,5 proc. podatku jest wyliczana automatycznie.

Najczęstszy błąd emerytów przy PIT z ZUS. Fiskus tego nie pomija

Wielu seniorów nie uwzględnia w rozliczeniu dodatkowych dochodów uzyskanych poza emeryturą lub rentą. Tymczasem każda umowa zlecenie, działalność wykonywana osobiście czy inne opodatkowane źródło dochodu może oznaczać obowiązek złożenia PIT-37. Brak reakcji w takiej sytuacji może prowadzić do konieczności składania korekty.