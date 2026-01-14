- Kiedy ZUS wysyła PIT-y do emerytów i rencistów w 2026 roku
- Jaki PIT z ZUS dostanie emeryt i co oznacza każdy formularz
- PIT-40A z ZUS – kiedy emeryt nie musi składać PIT do urzędu
- PIT-40A nie zawsze wystarczy. W tych sytuacjach trzeba złożyć PIT-37
- PIT-11A lub PIT-11 z ZUS – kiedy emeryt musi rozliczyć się sam
- Tabela: który PIT z ZUS oznacza obowiązek rozliczenia
- 1,5 proc. podatku po PIT z ZUS – kiedy emeryt musi złożyć dokument
- Najczęstszy błąd emerytów przy PIT z ZUS. Fiskus tego nie pomija
Styczeń to dla wielu seniorów moment lekkiego niepokoju. Do skrzynek zaczynają trafiać listy z ZUS, a wraz z nimi pytanie, które wraca co roku: czy muszę coś z tym zrobić? Jedni mogą spokojnie odłożyć kopertę do segregatora, inni – jeśli przegapią szczegół – ryzykują problemy z fiskusem. Wyjaśniamy, co dokładnie sprawdzić w PIT z ZUS i którzy emeryci muszą się rozliczyć, a którzy nie robią absolutnie nic.
Kiedy ZUS wysyła PIT-y do emerytów i rencistów w 2026 roku
Choć ostateczny termin przekazania formularzy PIT przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypada na koniec lutego, w praktyce wysyłka rozpoczyna się znacznie wcześniej. Pierwsze listy trafiają do skrzynek pocztowych już w drugiej połowie stycznia i są doręczane sukcesywnie przez kilka kolejnych tygodni. Każdy emeryt i rencista otrzyma dokument dotyczący świadczeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym.
Jaki PIT z ZUS dostanie emeryt i co oznacza każdy formularz
ZUS przekazuje seniorom różne druki podatkowe, w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia oraz sytuacji podatkowej. Najczęściej są to:
- PIT-40A – roczne obliczenie podatku,
- PIT-11A – informacja o dochodach z organu rentowego,
- PIT-11 – m.in. w przypadku świadczeń po osobie zmarłej.
Każdy z tych formularzy oznacza inne obowiązki wobec urzędu skarbowego.
PIT-40A z ZUS – kiedy emeryt nie musi składać PIT do urzędu
Otrzymanie wyłącznie formularza PIT-40A oznacza, że ZUS dokonał pełnego rozliczenia podatku za dany rok. W takiej sytuacji emeryt nie musi składać zeznania PIT-37, o ile spełnione są określone warunki. Rozliczenie uznaje się za zakończone, jeżeli podatnik:
- nie rozlicza się wspólnie z małżonkiem,
- nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko,
- nie korzysta z ulg ani odliczeń podatkowych,
- nie osiągnął innych dochodów wpływających na wysokość podatku.
Jeżeli z PIT-40A wynika kwota do zapłaty, ZUS pobierze ją automatycznie ze świadczenia wypłacanego w marcu lub kwietniu.
PIT-40A nie zawsze wystarczy. W tych sytuacjach trzeba złożyć PIT-37
Samo otrzymanie PIT-40A nie zawsze zwalnia z obowiązku złożenia zeznania. Emeryt musi samodzielnie rozliczyć się z fiskusem, jeżeli:
- chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,
- zamierza rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
- planuje skorzystać z ulg podatkowych, np. rehabilitacyjnej,
- uzyskał dodatkowe dochody podlegające opodatkowaniu.
W takiej sytuacji na podstawie PIT-40A należy przygotować i złożyć formularz PIT-37.
PIT-11A lub PIT-11 z ZUS – kiedy emeryt musi rozliczyć się sam
Otrzymanie z ZUS formularza PIT-11A lub PIT-11 oznacza, że organ rentowy nie dokonał rocznego rozliczenia podatku. W takim przypadku emeryt lub rencista musi rozliczyć się z urzędem skarbowym. Podatnik ma do wyboru kilka możliwości:
- pozostawić przygotowane przez fiskusa zeznanie w usłudze Twój e-PIT bez zmian,
- wprowadzić korekty do automatycznie wygenerowanego PIT-37,
- złożyć zeznanie samodzielnie – elektronicznie lub w formie papierowej.
Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań do 30 kwietnia 2026 roku, zeznanie przygotowane w usłudze Twój e-PIT zostanie zaakceptowane automatycznie.
Tabela: który PIT z ZUS oznacza obowiązek rozliczenia
|Formularz z ZUS
|Czy trzeba składać PIT?
|Kiedy wymagane działanie
|PIT-40A
|Nie
|Tylko przy ulgach lub wspólnym rozliczeniu
|PIT-11A
|Tak
|Gdy podatnik chce wprowadzić zmiany
|PIT-11
|Tak
|Zawsze przy dodatkowych dochodach
1,5 proc. podatku po PIT z ZUS – kiedy emeryt musi złożyć dokument
Emeryci, którzy chcą przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, powinni sprawdzić, czy muszą złożyć dodatkowy dokument. W przypadku PIT-40A:
- jeśli podatnik chce przekazać 1,5 proc. tej samej organizacji co w poprzednim roku, nie musi podejmować żadnych działań,
- jeśli chce zmienić OPP, konieczne jest złożenie PIT-37 lub oświadczenia PIT-OP.
W usłudze Twój e-PIT kwota 1,5 proc. podatku jest wyliczana automatycznie.
Najczęstszy błąd emerytów przy PIT z ZUS. Fiskus tego nie pomija
Wielu seniorów nie uwzględnia w rozliczeniu dodatkowych dochodów uzyskanych poza emeryturą lub rentą. Tymczasem każda umowa zlecenie, działalność wykonywana osobiście czy inne opodatkowane źródło dochodu może oznaczać obowiązek złożenia PIT-37. Brak reakcji w takiej sytuacji może prowadzić do konieczności składania korekty.
Podstawa prawna
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję