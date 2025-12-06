Podatek od nieruchomości jest daniną lokalną regulowaną ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. O wysokości podatku decydują gminy, ale nie mogą one przekraczać stawek maksymalnych określonych corocznym obwieszczeniem Ministra Finansów.

Podatkowi od nieruchomosci podlegają:

grunty,

budynki lub ich części,

budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek podatkowy ciąży m.in. na właścicielach, użytkownikach wieczystych oraz przedsiębiorcach posiadających nieruchomości związane z działalnością.

Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 r. stawki podatku od nieruchomości w największych polskich miastach wzrosną o 4,5%. Jest to konsekwencja wieloletniej praktyki metropolii polegającej na stosowaniu stawek maksymalnych lub zbliżonych do maksymalnych, co przekłada się na wysokie obciążenia podatkowe mieszkańców i przedsiębiorców. Na skalę podwyżki wpływają także dane przedstawione w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2025 r., w którym ogłoszono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze 2025 roku. Zgodnie z przepisami wskaźnik ten służy corocznej waloryzacji stawek maksymalnych podatków lokalnych.

W mniejszych miastach i gminach podwyżki również są praktykowane, ale zwykle wynoszą „kilka procent” i rzadko osiągają poziom stawek maksymalnych. W wielu gminach decyzje o wysokości stawek są wynikiem lokalnej polityki.

Obwieszczenie Ministra Finansów określające maksymalne stawki podatku na 2026 rok zostanie ogłoszone w ustawowym terminie. Dopiero na tej podstawie gminy przyjmą uchwały z własnymi stawkami podatkowymi na rok 2026.

Gminy mogą:

przyjąć stawki niższe,

stosować stawki maksymalne,

różnicować je w zależności od rodzaju nieruchomości.

Gminy zwykle dostosowują stawki do lokalnej polityki finansowej. Oznacza to, że realna wysokość podatku zależy od uchwały konkretnej gminy, a nie tylko od stawek maksymalnych.

Tabela maksymalnych stawek podatku od nieruchomości 2026

Poniższa tabela przedstawia orientacyjny charakter maksymalnych stawek podatku na 2026 rok (po ogłoszeniu obwieszczenia wartości zostaną zaktualizowane w gminach):

Rodzaj nieruchomości Maksymalna stawka w 2025 r. Przewidywana maksymalna stawka 2026 r. Uwagi Budynki mieszkalne (zł/m²) 1,15 do ogłoszenia Gmina może obniżyć stawkę Grunty związane z działalnością (zł/m²) 1,34 do ogłoszenia Najwyższy wzrost historyczny Budynki związane z działalnością (zł/m²) 33,10 do ogłoszenia Wysokie stawki dla firm Budynki pozostałe (zł/m²) 11,20 do ogłoszenia Najczęściej garaże, altany

Ważne Po opublikowaniu obwieszczenia MF gminy rozpoczną przyjmowanie nowych stawek w swoich uchwałach na 2026 rok.

Podatek oblicza się według wzoru:

Powierzchnia × stawka obowiązująca w danej gminie = wysokość podatku.

Przykłady:

Przykład Budynek mieszkalny 120 m² przy stawce gminnej 0,90 zł/m²: 120 × 0,90 = 108 zł rocznie.

Przykład Garaż 25 m² przy stawce 9,00 zł/m²: 25 × 9,00 = 225 zł rocznie.

Przykład Lokal użytkowy 80 m² przy stawce 28 zł/m²: 80 × 28 = 2240 zł rocznie.

Przykład Grunt związany z działalnością 300 m² przy stawce 1,30 zł/m²: 300 × 1,30 = 390 zł rocznie.

Większość gmin stosuje ujednolicone formularze, ale ich nazwy mogą się różnić. Najczęściej wykorzystywane to:

IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

ZIN-1 - załącznik dotyczący działek,

DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców.

osoby fizyczne - w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego (gmina przesyła decyzję);

przedsiębiorcy - do 31 stycznia 2026 r. oraz po każdej zmianie stanu faktycznego.

Jakie są obowiązki właścicieli oraz gmin w zakresie podatku od nieruchomości?

Obowiązki właściciela:

złożenie informacji lub deklaracji,

aktualizowanie danych po zmianach,

zapłata podatku w terminach (w 2026 roku: luty, marzec, maj, wrzesień, listopad).

Obowiązki gminy:

ustalenie stawek w uchwale,

doręczenie decyzji podatnikom,

prowadzenie kontroli prawidłowości danych.

Brak deklaracji może skutkować ustaleniem podatku w drodze oszacowania oraz naliczeniem zaległości wraz z odsetkami.

FAQ

Jakie będą stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Zależą od gminy - podstawą są stawki maksymalne ogłaszane w obwieszczeniu Ministra Finansów. Gminy mogą je obniżać lub stosować na poziomie maksymalnym.

Czy gmina może w trakcie roku zmienić stawki?

Nie - stawki obowiązują na cały rok podatkowy.

Co jeśli nie złożę informacji IN-1 lub deklaracji DN-1?

Gmina może określić wysokość podatku w drodze decyzji, stosując własne ustalenia co do powierzchni i przeznaczenia nieruchomości.

Jak sprawdzić stawkę w mojej gminie?

Sprawdź uchwałę rady gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) lub na stronie urzędu gminy.

Źródła:

Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2025 r.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 707)