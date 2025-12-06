- Podatek od nieruchomości w 2026 roku - podstawy i zakres
- Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku
- Tabela maksymalnych stawek podatku od nieruchomości 2026
- Jak obliczyć podatek od nieruchomości w 2026 roku?
- Podatek od nieruchomości - wzory i deklaracje podatkowe na 2026 rok
- Podatek od nieruchomości - kiedy złożyć deklarację?
- Jakie są obowiązki właścicieli oraz gmin w zakresie podatku od nieruchomości?
- FAQ
Podatek od nieruchomości w 2026 roku - podstawy i zakres
Podatek od nieruchomości jest daniną lokalną regulowaną ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. O wysokości podatku decydują gminy, ale nie mogą one przekraczać stawek maksymalnych określonych corocznym obwieszczeniem Ministra Finansów.
Podatkowi od nieruchomosci podlegają:
- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Obowiązek podatkowy ciąży m.in. na właścicielach, użytkownikach wieczystych oraz przedsiębiorcach posiadających nieruchomości związane z działalnością.
Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku
Od 1 stycznia 2026 r. stawki podatku od nieruchomości w największych polskich miastach wzrosną o 4,5%. Jest to konsekwencja wieloletniej praktyki metropolii polegającej na stosowaniu stawek maksymalnych lub zbliżonych do maksymalnych, co przekłada się na wysokie obciążenia podatkowe mieszkańców i przedsiębiorców. Na skalę podwyżki wpływają także dane przedstawione w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2025 r., w którym ogłoszono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze 2025 roku. Zgodnie z przepisami wskaźnik ten służy corocznej waloryzacji stawek maksymalnych podatków lokalnych.
W mniejszych miastach i gminach podwyżki również są praktykowane, ale zwykle wynoszą „kilka procent” i rzadko osiągają poziom stawek maksymalnych. W wielu gminach decyzje o wysokości stawek są wynikiem lokalnej polityki.
Obwieszczenie Ministra Finansów określające maksymalne stawki podatku na 2026 rok zostanie ogłoszone w ustawowym terminie. Dopiero na tej podstawie gminy przyjmą uchwały z własnymi stawkami podatkowymi na rok 2026.
Gminy mogą:
- przyjąć stawki niższe,
- stosować stawki maksymalne,
- różnicować je w zależności od rodzaju nieruchomości.
Gminy zwykle dostosowują stawki do lokalnej polityki finansowej. Oznacza to, że realna wysokość podatku zależy od uchwały konkretnej gminy, a nie tylko od stawek maksymalnych.
Tabela maksymalnych stawek podatku od nieruchomości 2026
Poniższa tabela przedstawia orientacyjny charakter maksymalnych stawek podatku na 2026 rok (po ogłoszeniu obwieszczenia wartości zostaną zaktualizowane w gminach):
|Rodzaj nieruchomości
|Maksymalna stawka w 2025 r.
|Przewidywana maksymalna stawka 2026 r.
|Uwagi
|Budynki mieszkalne (zł/m²)
|1,15
|do ogłoszenia
|Gmina może obniżyć stawkę
|Grunty związane z działalnością (zł/m²)
|1,34
|do ogłoszenia
|Najwyższy wzrost historyczny
|Budynki związane z działalnością (zł/m²)
|33,10
|do ogłoszenia
|Wysokie stawki dla firm
|Budynki pozostałe (zł/m²)
|11,20
|do ogłoszenia
|Najczęściej garaże, altany
Ważne
Po opublikowaniu obwieszczenia MF gminy rozpoczną przyjmowanie nowych stawek w swoich uchwałach na 2026 rok.
Jak obliczyć podatek od nieruchomości w 2026 roku?
Podatek oblicza się według wzoru:
Powierzchnia × stawka obowiązująca w danej gminie = wysokość podatku.
Przykłady:
Przykład
Budynek mieszkalny 120 m² przy stawce gminnej 0,90 zł/m²:
120 × 0,90 = 108 zł rocznie.
Przykład
Garaż 25 m² przy stawce 9,00 zł/m²:
25 × 9,00 = 225 zł rocznie.
Przykład
Lokal użytkowy 80 m² przy stawce 28 zł/m²:
80 × 28 = 2240 zł rocznie.
Przykład
Grunt związany z działalnością 300 m² przy stawce 1,30 zł/m²:
300 × 1,30 = 390 zł rocznie.
Podatek od nieruchomości - wzory i deklaracje podatkowe na 2026 rok
Większość gmin stosuje ujednolicone formularze, ale ich nazwy mogą się różnić. Najczęściej wykorzystywane to:
- IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
- ZIN-1 - załącznik dotyczący działek,
- DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców.
Podatek od nieruchomości - kiedy złożyć deklarację?
- osoby fizyczne - w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego (gmina przesyła decyzję);
- przedsiębiorcy - do 31 stycznia 2026 r. oraz po każdej zmianie stanu faktycznego.
Jakie są obowiązki właścicieli oraz gmin w zakresie podatku od nieruchomości?
Obowiązki właściciela:
- złożenie informacji lub deklaracji,
- aktualizowanie danych po zmianach,
- zapłata podatku w terminach (w 2026 roku: luty, marzec, maj, wrzesień, listopad).
Obowiązki gminy:
- ustalenie stawek w uchwale,
- doręczenie decyzji podatnikom,
- prowadzenie kontroli prawidłowości danych.
Brak deklaracji może skutkować ustaleniem podatku w drodze oszacowania oraz naliczeniem zaległości wraz z odsetkami.
FAQ
Jakie będą stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku?
Zależą od gminy - podstawą są stawki maksymalne ogłaszane w obwieszczeniu Ministra Finansów. Gminy mogą je obniżać lub stosować na poziomie maksymalnym.
Czy gmina może w trakcie roku zmienić stawki?
Nie - stawki obowiązują na cały rok podatkowy.
Co jeśli nie złożę informacji IN-1 lub deklaracji DN-1?
Gmina może określić wysokość podatku w drodze decyzji, stosując własne ustalenia co do powierzchni i przeznaczenia nieruchomości.
Jak sprawdzić stawkę w mojej gminie?
Sprawdź uchwałę rady gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) lub na stronie urzędu gminy.
Źródła:
Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2025 r.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 707)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję