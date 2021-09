To właśnie chcą zmienić posłowie PiS. Zgodnie z projektowanym art. 44a ustawy o podatku akcyzowym kontynuacja działalności w procedurze zawieszenia poboru daniny miałaby być możliwa, jeśli sprzedawca i nabywca nieruchomości spełnią określone warunki. Sprzedawca musiałby sporządzić szczegółowy wykaz zawierający ilość wyrobów (oraz kwotę podatku, który należałoby uiścić, gdyby wygasła procedura zawieszenia jego poboru) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy według stanu nie później niż na następny dzień po cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu oraz powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu takiego wykazu. Nabywca miałby obowiązek uzyskać nowe bądź zmienione zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, które obowiązywałoby natychmiast po cofnięciu zezwolenia sprzedawcy. Musiałby też powiadomić naczelnika US, że wszystkie wyroby ujęte w wykazie sporządzonym przez sprzedawcę znajdują się w przejmowanym składzie podatkowym oraz że wpisze je do własnej ewidencji wyrobów akcyzowych.