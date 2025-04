Transakcje i operacje dotyczące kryptoaktywów podlegają opodatkowaniu. Wciąż można usłyszeć, że do wirtualnego świata przepisy podatkowe nie przystają, a organy podatkowe nie identyfikują takich operacji, ale to nieprawda – zauważa dr Joanna Prokurat, radca prawny, doradca podatkowy, partner w TPA Poland.

Po pierwsze, polski system podatkowy został tak stworzony, by uchwycić wszystkie możliwe zdarzenia. Po drugie, organy skarbowe dysponują szeregiem instrumentów w celu identyfikacji podatników oraz zobowiązań podatkowych na gruncie wszystkich podatków.

Podatnik musi zmierzyć się m. in. z zagadnieniami dotyczącymi jego statusu podatkowego (dla celów różnych podatków), a na gruncie podatku dochodowego – kwalifikacji osiąganych przychodów (dochodów) do danego ich źródła. W bezpośredni sposób wpływa to na sposób opodatkowania i w efekcie również na realne obciążenie podatkowe – mówi dr Joanna Prokurat.

Różne rodzaju podatku

Tak, jak w przypadku innych aktywów, kryptoaktywa i dotyczące ich czynności mogą podlegać opodatkowaniu różnymi podatkami - podatkiem dochodowym, podatkiem od towarów i usług, podatkiem od czynności cywilnoprawnych czy podatkiem od spadków i darowizn.

Szczególne zasady

- Jednocześnie kryptoaktywa mogą podlegać szczególnym zasadom opodatkowania. Przede wszystkim, dla celów podatków dochodowych, mamy do czynienia ze specjalnym reżimem opodatkowania kryptoaktywów w postaci wirtualnych walut, tak jak one są zdefiniowane w naszych ustawach o CIT i ustawie o PIT, jeżeli podatnik nie jest tzw. pośrednikiem w obrocie wirtualnymi walutami – dodaje partner w TPA Poland. W ramach wspomnianego specjalnego reżimu mamy do czynienia z odroczeniem opodatkowania podatkiem dochodowym do momentu wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną..

- Natomiast nie mamy do czynienia z opodatkowaniem podatkiem dochodowym w sytuacji wymiany jednej wirtualnej waluty na drugą – podkreśla dr Prokurat.

Kwestie podatkowe związane z kryptoaktywami są coraz bardziej istotne, w Polsce zainteresowanie tego rodzajem aktywów wciąż rośnie. Głównie dlatego, że ten rodzaj aktywów wydaje się być bardzo obiecujący dla inwestorów – kapitał włożony w niektóre kryptowaluty trzy lata temu, do dzisiaj mógł urosnąć aż pięciokrotnie. Niemniej nie ma wątpliwości: zajmując się takimi aktywami, trzeba dobrze rozpoznać kwestie podatkowe. I dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.