- Jeśli mówimy o luce VAT-owskiej to pewnie należy sobie jasno sobie powiedzieć, że ona ciągle istnieje - powiedział Furtas podczas konferencji "Uczciwy VAT - zysk dla wszystkich"..

- Mediana jest w okolicy śrendniej europejskiej, to nie jest nic wyjątkowego - zauważył.

Jak powiedział "na lukę VAT-owską składa się szereg elementów: wyłudzenia, mafie VAT-owskie, szeroko rozumiane karuzele, znikający podatnicy". - To jest jeden z elementów, ale drugim elementem jest również szara strefa. Szara strefa, która też jest pewnego rodzaju zaniżeniem we wpływach dochodów z tytułu VAT do budżetu skarbu państwa - przypomniał. - Pewnie jest jeszcze szereg innych elementów, ale te są kluczowe. Należy sobie jasno powiedzieć: trzeba łatać. Trzeba ciągle uszczelniać.

Jak powiedział, "mafia istnieje i pewnie trzeba z nią bardziej skutecznie walczyć, niż to miało miejsce do dzisiaj".