Do limitu 200 tys. zł nie wlicza się przychodu z konsultacji psychologicznych, zwolnionych z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy o VAT - wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Dziś limit, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 200 tys. zł, natomiast od 2026 r. ma on zostać podwyższony do 240 tys. zł. Pisaliśmy o tym w artykule „Zmiany w podatkach nie będą przełomowe” (DGP nr 29/2025).

Usługi zwolnione z VAT

O to, jak liczyć ten pułap, spytała podatniczka udzielająca konsultacji psychologicznych (PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana). Są one zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy o VAT.

Od października 2024 r. podatniczka poszerzyła zakres swojej działalności. Podnajmuje część pokoi innym psychologom, w lokalu, niebędącym jej własnością, w którym sama przyjmuje pacjentów (PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi). Chciała się upewnić, że do limitu 200 tys. zł nie musi wliczać przychodów z konsultacji psychologicznych, bo te są zwolnione przedmiotowo z VAT.

Nie wszystkie przychody wlicza się do limitu

Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że obliczając próg 200 tys. zł, nie bierze się pod uwagę odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem m.in. transakcji związanych z nieruchomościami, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Co innego podnajmowanie pokoi innym psychologom. Choć są to transakcje związane z nieruchomościami, to nie mają one charakteru czynności pomocniczych. Dlatego przychody z nich są wliczane do limitu 200 tys. zł. Nie ma znaczenia to, że podatniczka nie zajmuje się wynajmem jako profesjonalista – wyjaśnił dyrektor KIS.

