Roman Namysłowski: Część spółek chce odsunąć decyzję o utworzeniu grupy VAT do 1 stycznia 2023 r. z powodu różnych wątpliwości i rygorystycznych wymogów. Liczą one na to, że do tego czasu wątpliwe kwestie zostaną rozstrzygnięte

Już za kwartał wejdą w życie przepisy pozwalające tworzyć podatkowe grupy VAT. Jakie będą z tego korzyści? Dzięki grupie firmy poniosą mniejsze koszty administracyjne. Standardowa transakcja musi być udokumentowana fakturą. Firmy muszą prowadzić ewidencje, składać JPK_VAT i wypełniać obowiązki sprawozdawcze. W grupie VAT transakcje między jej członkami będą wyłączone z niektórych obowiązków administracyjnych.