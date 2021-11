– Komisja Europejska nie zabije nas za to, że gaz tankują osoby prywatne, ale za to, że tankują go firmy. Poza tym musimy brać poprawkę na to, że jeśli to się uda, to wzrośnie zużycie gazu, a wraz z nim ceny – podkreśla nasz rozmówca. Niektórzy w rządzie suflują jeszcze pomysły, by czasowo zawiesić pobór VAT w kategoriach dóbr już obłożonych obniżoną, 5-proc. stawką.