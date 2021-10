Zachętą do korzystania z KSeF będzie skrócenie terminu zwrotu VAT – z 60 do 40 dni, przy czym kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu nie będzie mogła przekroczyć 3 tys. zł.