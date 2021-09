W odniesieniu do sprzętowych kas online dotychczasowe przepisy nakazywały drukowanie paragonu. Od 29 września br. nie ma już takiego obowiązku.

Zmiana oznacza, że do nowej funkcjonalności będzie można dostosować ok. 674 tys. kas sprzętowych online, które już działają na rynku, ale dotychczas nie miały odpowiedniej funkcjonalności do wystawiania i wysyłki e-paragonów. Teraz trzeba będzie jedynie poprosić producenta kasy, aby wgrał taką opcję. Nowa funkcjonalność będzie musiała wcześniej uzyskać homologację GUM.