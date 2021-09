Spory dotyczą franczyzobiorców jednej z popularnych sieci fast foodów. Sprzedają oni gotowe posiłki, lody, kawę itp. Działają zarówno w galeriach handlowych, jak i w punktach ulokowanych w innych miejscach. W grę wchodzi kilka systemów sprzedaży: drive-thru (klient zamawia posiłek i odbiera go, siedząc w samochodzie), walk through (klient może konsumować jedzenie poza lokalem), food court (klient może spożyć jedzenie w wyznaczonym miejscu galerii handlowej) oraz tradycyjnie – w lokalu.

We wszystkich sprawach występuje ten sam schemat: podatnicy przez lata rozliczali VAT według stawki 5 proc., co potwierdzały interpretacje indywidualne, jakie uzyskali. Następnie w wyniku kontroli urzędnicy kwestionowali 5-proc. stawkę i żądali dopłaty podatku. Dla urzędników nie miało znaczenia to, czy klient zamawiał żywność i po zakupie wychodził (jadł na zewnątrz), czy też jadł w lokalu.

W 2016 r. minister finansów wydał interpretację ogólną (z 24 czerwca 2016 r., sygn. PT1.050.3.2016.156), w której uznał, że do ceny netto gotowych posiłków przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji należy doliczać 8 proc. VAT, a nie 5 proc., bo jest to usługa gastronomiczna. Część przedsiębiorców nie zgodziła się ze zmianą podejścia fiskusa, zwłaszcza że wcześniej uzyskali korzystne dla nich interpretacje indywidualne.

Zasadniczo argumentacja w nich jest taka sama. Sprowadza się ona do tego, że jeśli klient kupuje pożywienie i nie korzysta z lokalu, a więc spożywa hamburgera lub inny posiłek na zewnątrz, to jest to dostawa towaru objęta 5-proc. stawką VAT. Dotyczy to również sprzedaży drive-thru. Ale jeśli klient je na miejscu, czyli korzysta z usług dodatkowych, stolika, sztućców itp., to jest to usługa gastronomiczna opodatkowana 8-proc. stawką.