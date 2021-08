Jednak, choć teoretycznie sytuacja nie miała odbijać się na wpływach budżetowych, to, jak opisywał DGP w artykule „Bolt bez VAT” z 18 maja 2021 r., sprawa budziła wątpliwości prawne ekspertów, a także zastrzeżenia ze strony branży. Wskazywano bowiem, że zgodnie z nowym prawem każda platforma zobowiązana jest do pełnego działania w Polsce – zarówno jeśli chodzi o posiadanie licencji taksówkarskiej, jak i rozliczania z fiskusem. Miało to zapewnić szczelność systemu – łatwiej bowiem kontrolować kilka podmiotów rynkowych niż każdego partnera flotowego, zwłaszcza że nie każdy z nich musiał być płatnikiem VAT. Zdaniem części analityków mogło to również naruszać zasady konkurencji między poszczególnymi podmiotami. Jak wyliczał Zespół Doradców Gospodarczych TOR, prognozowane wpływy podatkowe z usług pośrednictwa aplikacyjnego wyniosą w 2021 r. prawie 98 mln zł. Tym samym każde 10 proc. usług wykonywanych przez podmiot pośrednictwa aplikacyjnego, który nie dostosuje się do nowych przepisów , spowoduje straty dla bud żetu państwa o wartości 9,8 mln zł. Jak ostrzegali eksperci, brak stosownych działań przy rosnącej wartości usług modelu aplikacyjnego może skutkować do 2025 r. utratą wpływów podatkowych o łącznej wartości 52 mln zł.