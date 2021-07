Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej formy podmiotu prawnego – prostej spółki akcyjnej (dalej: PSA). Jest to nowy typ spółki kapitałowej i dzieli z pozostałymi ich podstawową cechę, tzn. brak odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki oraz działanie za pośrednictwem organów zarządzających. W przypadku PSA minimalny wkład kapitałowy może wynieść tylko 1 zł. Ponadto jako wkład można wnieść również swoją pracę i usługi (i objąć za to akcje). Wniesienie deklarowanych wkładów będzie mogło się odbyć nawet w ciągu trzech lat. Samo zarejestrowanie PSA ma być wyjątkowo szybkie – będzie można to zrobić internetowo w serwisie S24 – nawet bez udziału notariusza.