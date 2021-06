Zrezygnowano również z planowanego zniesienia ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących. Pierwotnie MF zapowiadało, że podatnicy będą mogli je wystawiać nie tylko w odniesieniu do całych faktur, ale także do konkretnych pozycji, co miało przyspieszyć i uelastycznić proces wystawiania zbiorczych korekt.