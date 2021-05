Polskie firmy biotechnologiczne chcą obniżonego VAT na preparaty mikrobiologiczne, mogące stanowić alternatywę dla nawozów sztucznych i pestycydów. Do niedawna – jak twierdzi branża. Argumentują, że obejmowała je stawka 8 proc., jednak zgodnie z przyjętą przez urzędy skarbowe interpretacją nowej matrycy VAT obowiązuje stawka 23-proc. Według Związku Firm Biotechnologicznych BioForum, który zwrócił się w tej sprawie z prośbą do premiera, grozi to destabilizacją branży i utrudnieniem spełnienia unijnych celów. Strategia „Od pola do stołu” zakłada redukcję zużycia nawozów sztucznych o 20 proc., a pestycydów o 50 proc. już do 2030 r. Branża wskazuje też na zagrożenie, że w efekcie zmian premiowane względem ekologicznych preparatów będą produkty chemiczne zagranicznych dostawców. BioForum nie otrzymało jednak odpowiedzi ani ze strony szefa rządu, ani resortu finansów, do którego kancelaria premiera przekierowała stanowisko organizacji.