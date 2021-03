"Oczywiście, pracujemy nad tym, by wyrównywać podatki, by byłe sprawiedliwe i pracujemy nad uszczelnianiem. Nie ma planów, by podwyższyć podatek CIT, VAT i PIT. Nie pracujemy nad tym" - powiedział Kościński podczas konferencji prasowej w odpowiedzi na pytanie o podwyżki podatków w 2021 lub przyszłym roku.

W ub. roku Kościński informował, że po przyjęciu projektu nowelizacji budżetu na 2020 rok rząd nie planuje prac, które miałyby prowadzić do zwiększenia poziomu podatków lub nałożenia nowych.

Dodał również w odpowiedzi na pytanie o możliwość odejścia od podatku od reklam i innych podatków sektorowych i wprowadzenia podatku przychodowego dla spółek kapitałowych, że "na razie nie ma takich planów, by [podatek od reklam] to zastąpić".

Wcześniej minister informował, że resort może dostosować propozycje dotyczące podatku od reklam w procesie prekonsultacji tego rozwiązania.

Prekonsultacje projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów trwały do 16 lutego. Jego przyjęcie przez Radę Ministrów planowane jest na I kw. Ustawa miałyby obowiązywać od II półrocza 2021.