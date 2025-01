Jeżeli spółka stosująca estoński ryczałt wypłaca zaliczki na poczet dywidendy za bieżący rok, ale uchwała dotycząca tego zysku zostanie podjęta w kolejnym roku, w którym spółka nie jest już małym podatnikiem, to podatek od zaliczek na dywidendę wynosi 20 proc., a nie 10 proc. – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

O interpretację wystąpiła spółka, która od czerwca 2023 r. stosuje ryczałt od dochodów spółek, zwany estońskim CIT. Pierwszy jej rok opodatkowania w tej formie zakończył się 31 grudnia 2023 r. Nie przekroczyła ona wtedy 2 mln euro przychodów ze sprzedaży brutto, dlatego w kolejnym roku (trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.) miała status małego podatnika CIT. To uprawniało ją do 10-proc. stawki ryczałtu.

W drugim roku (2024) przychód spółki przekroczył już 2 mln euro, przez co w trzecim roku (2025) utraciła ona status małego podatnika, a tym samym dotyczyła jej już stawka 20 proc. estońskiego CIT.

Spór o opodatkowanie zaliczki na dywidendę

Spółka uważała jednak, że zaliczki na poczet dywidendy wypłacone w 2024 r. powinny być objęte 10-proc. podatkiem, bo w tym roku była jeszcze małym podatnikiem CIT. Przyznała natomiast, że uchwała zgromadzenia wspólników o wypłacie zysku osiągniętego w drugim roku (2024) zostanie podjęta dopiero w trzecim roku, tj. 2025.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że do zaliczek na poczet dywidendy ma już zastosowanie 20-proc. stawka estońskiego CIT. Wyjaśnił, że zaliczki wypłacone na poczet przewidywanej dywidendy uważa się za dochód z tytułu podzielonego zysku. Natomiast podatek z tego tytułu powstaje w roku podatkowym, w którym podjęto uchwałę o podziale wyniku finansowego netto.

Odwołał się tu do art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT. Zgodnie z nim „opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku)”.

Zastosowanie ma stawka 20-proc.

Skoro więc spółka w 2024 r. wypłaciła zaliczki na poczet zysku wypracowanego w 2024 r., ale uchwała zgromadzenia wspólników o podziale zysku zostanie podjęta w 2025 r., to te zaliczki podlegają opodatkowaniu według stawki 20 proc. – wyjaśnił dyrektor KIS. ©℗

Zdaniem fiskusa liczy się to, że uchwała o podziale zysku zapadnie w roku, w którym spółka nie jest już małym podatnikiem