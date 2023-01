Przypomnijmy, że warunki korzystania z 9-proc. stawki CIT są dwa. Jeden dotyczy bieżących przychodów – nie mogą one przekroczyć 2 mln euro, a przelicza się to według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W 2023 r. jest to kurs z 2 stycznia, który tego dnia wynosił 4,6784 zł za euro.