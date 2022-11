Webinarium „Zmiany w CIT 2022/2023” + certyfikat gwarantowany

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o CIT, przyjmując część poprawek Senatu. Nowelizacja m.in. zawiesza na dwa lata przepisy o podatku minimalnym i zmienia samą konstrukcję tego podatku. Zostaną też uchylone przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie, które miały wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Poza tym nowelizacja CIT zmienia przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, łagodzi kwestie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych oraz poprawia tzw. estoński CIT i przepisy o zagranicznych jednostkach kontrolowanych.

W czasie webinarium zostaną omówione najważniejsze zmiany w ustawie o CIT, które będą miały istotne znaczenie przy rozliczeniach podatkowych podatników CIT. Podsumujemy główne założenia oraz ocenimy ich wpływ w indywidualnych przypadkach, a także poddamy pod rozwagę odpowiednie przygotowanie działań biznesowych w tym zakresie. W drugiej części spotkania Ekspertka odpowie na pytania zadane na czacie w trakcie trwania wydarzenia.

W programie szkolenia:

Minimalny podatek przychodowy

Podatek od przerzuconych dochodów

Ukryta dywidenda

Zmiany w cenach transferowych

Koszty finansowania dłużnego

Podatek u źródła

Zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC)

Polska spółka holdingowa (PSH)

Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek

Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

Niezbędne informacje:

Praktyczne webinarium INFORAKADEMII

„Zmiany w CIT 2022/2023” + certyfikat gwarantowany

Termin: 4 listopada 2022, godz. 10:00-11:00

Ostatnie 10 minut naszego spotkania przeznaczymy na Państwa pytania.

Prowadząca: Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Licencjonowany doradca podatkowy z prawie 20-letnim doświadczeniem zawodowym; partner zarządzający w Advicero Nexia. W trakcie swojej kariery zawodowej współpracowała z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, w tym w latach 2000-2006 z firmami tzw. Wielkiej Czwórki, począwszy od 2009 r. zajmuje stanowisko partnera (do 2012 r. w ramach międzynarodowej spółki doradztwa podatkowego, następnie w ramach Advicero Nexia). Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym. Ma bogate doświadczenie w zakresie transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych. Przeprowadziła liczne projekty restrukturyzacyjne w zakresie optymalizacji struktury holdingowej i uzyskiwania korzystnych rozwiązań podatkowych, włączając w to step-upy podatkowe, połączenia, likwidacje, przekształcenia i aporty aktywów. Jest specjalistą w zakresie doradztwa dla funduszy inwestycyjnych, doradzała wielu funduszom inwestycyjnym, zarówno charakteru otwartego, jak i zamkniętego, w ich działalności inwestycyjnej i bieżącej, obejmującej nabycia i sprzedaż udziałów lub aktywów, restrukturyzacje prowadzące do uzyskania optymalizacji podatkowej, uzyskiwanie zwolnienia w podatku dochodowym dla polskiej działalności. Ma również doświadczenie w doradztwie dla branży energetyki odnawialnej, w zakresie nabywania projektów, optymalizacji struktur holdingowych i finansowych, opracowywania biznesplanów, rozliczeń zielonych certyfikatów. Doradza w zakresie bieżących kwestii podatkowych podmiotów z sektora nieruchomościowego oraz handlu detalicznego. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym redaktorem i współautorką wydanej w 2011 r. publikacji książkowej „Restrukturyzacje spółek kapitałowych – aspekty podatkowe”. Prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach o tematyce podatkowej.

Korzyści dla uczestników webinarium:

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań Ekspertowi.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Dzień po webinarium uczestnicy webinarium otrzymają retransmisję szkolenia. Retransmisja dostępna będzie przez 365 dni.

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikaty oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez Eksperta.

Możliwość sprawdzenia ustawień komputera przed transmisją webinarium. Zapraszamy do testowego wirtualnego pokoju INFORAKADEMII >>

Szczegóły organizacyjne webinarium:

Webinarium odbędzie się 4 listopada 2022 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 11.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe:

