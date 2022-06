Niestety, nowelizacja wprowadzona od 2022 r. okazała się wadliwa. Poprawiając brzmienie art. 15c ust. 1 (w duchu zgodnym z pierwotnymi intencjami MF), popełniono inny błąd. Zwróciliśmy na to uwagę już we wrześniu ubiegłego roku, gdy trwały prace nad Polskim Ładem. W artykule „Podatnicy stracą więcej, niż mieli stracić” Piotr Chojnacki, doradca podatkowy w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o., postulował: „Jeżeli celem autorów projektu rzeczywiście było usunięcie wątpliwości, to powinni wprowadzić poprawkę do projektu nowelizacji”.