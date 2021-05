Obowiązujące od stycznia nowe prawo, nazywane lex Uber, nałożyło na pośredników przewozowych wiele wymogów. Jednym z nich jest to, aby usługa w całości realizowana była z kraju. To, że nie wszyscy dostosowali się do nowej ustawy w ten sam sposób, jest w branży tajemnicą poliszynela. O niekorzystnej dla budżetu państwa sytuacji pisał Zespół Doradców Gospodarczych TOR w swoim ubiegłotygodniowym raporcie na temat rynku taksówkarskiego. Jak wyliczano w nim, prognozowane wpływy podatkowe z usług pośrednictwa aplikacyjnego mające w 2021 r. wynieść prawie 98 mln zł są zagrożone z powodu niestosowania przez wszystkich uczestników rynku nowych przepisów. Zdaniem autorów przy braku odpowiednich działań i rosnącym rynku może to skutkować do 2025 r. utratą wpływów podatkowych o wartości ok. 52 mln zł.