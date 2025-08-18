Odpowiedź: Nie, do limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z badania sprawozdania finansowego nie wlicza się przychodów ze sprzedaży materiałów ani środków trwałych. Uwzględnia się wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: u.r.), obowiązkowi badania sprawozdania finansowego podlegają tzw. pozostałe jednostki kontynuujące działalność gospodarczą, jeśli w poprzednim roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z trzech warunków – w tym dotyczący osiągnięcia przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w równowartości co najmniej 6 250 000 euro.

Ustawodawca wskazuje tu wyraźnie wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, a nie – szerzej – wszystkie przychody operacyjne. Tym samym nie bierze się pod uwagę m.in. przychodów:

ze sprzedaży materiałów,

ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (np. środków trwałych),

finansowych,

pozostałych operacyjnych (np. z tytułu odszkodowań, kar umownych).

Takie podejście obowiązuje również od 2020 r., gdy zmieniło się brzmienie art. 64 ust. 1 pkt 4 lit. c u.r. Wcześniej był uwzględniany szerszy zakres przychodów, co mogło skutkować objęciem badaniem mniejszych jednostek. Obecnie – aby zwiększyć ochronę małych przedsiębiorców – limit opiera się wyłącznie na przychodach ze sprzedaży towarów i produktów, które są podstawową formą działalności operacyjnej.

Uwaga! Warto zadbać, aby w polityce rachunkowości jednostki znalazł się jasny opis, jakie przychody zalicza się do sprzedaży towarów i produktów, a jakie traktuje jako sprzedaż materiałów, środków trwałych lub pozostałe przychody operacyjne. Dzięki temu unikniemy wątpliwości przy weryfikacji spełnienia limitu zarówno przez biegłego rewidenta, jak i podczas ewentualnej kontroli. Dane wykazywane w sprawozdaniu finansowym powinny być spójne z informacjami raportowanymi w deklaracjach podatkowych (np. CIT-8, JPK_V7).

W praktyce: Aby ustalić obowiązek badania sprawozdania finansowego, jednostka nie powinna wliczać do przychodów wartości sprzedaży materiałów ani środków trwałych. Należy wykazać wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów zgodnie z klasyfikacją w polityce rachunkowości jednostki.

Przykład 1

Tylko przychody ze sprzedaży produktów i towarów

Spółka X w 2024 r. osiągnęła: 22 000 000 zł przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów; 6 000 000 zł ze sprzedaży używanego środka trwałego; 1 500 000 zł z odsetek bankowych.

Łączne przychody wyniosły 29 500 000 zł, ale do ustalenia obowiązku badania uwzględnia się tylko 22 000 000 zł, ponieważ:

sprzedaż środka trwałego to pozostały przychód operacyjny (nie jest wliczany),

odsetki to przychód finansowy (również pomijany).

Liczy się wyłącznie sprzedaż towarów i produktów (art. 64 ust. 1 pkt 4 lit. c u.r.).

W tym przypadku spółka nie przekracza progu 26 965 000 zł i – jeśli nie spełnia dwóch innych warunków – nie podlega obowiązkowemu badaniu.

Przykład 2

Konieczne badanie

Spółka z o.o. (tzw. pozostała jednostka) za 2025 r. wykazuje:

średnioroczne zatrudnienie: 52 etaty,

sumę aktywów bilansu na 31 grudnia 2025 r.: 15 500 000 zł,

przychody netto ze sprzedaży:

– towarów i produktów: 28 200 000 zł,

– materiałów i środków trwałych: 5 000 000 zł.

Kurs NBP z 1 października 2024 r.: – 1 euro = 4,20 zł

Progi wynoszą:

suma bilansowa: 3 125 000 euro × 4,20 = 13 125 000 zł

przychody: 6 250 000 euro × 4,20 = 26 250 000 zł

Weryfikacja spełnienia warunków (2025 r.):

zatrudnienie ≥ 50 etatów – TAK

suma bilansowa ≥ 13 125 000 zł – TAK

przychody ze sprzedaży towarów i produktów ≥ 26 250 000 zł – TAK (Uwaga: nie wliczamy sprzedaży materiałów i środków trwałych!).

Wniosek: spółka spełnia wszystkie trzy warunki, więc badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2025 r. jest obowiązkowe.

Ramka 1

Progi w 2025 r. W 2025 r., badając obowiązek rewizji sprawozdania za 2024 r., należy przeliczyć limity z euro na złote według kursu NBP z 1 października 2024 r. (kurs: 4,3144 zł/euro), co daje próg: 26 965 000 zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów; 13 483 000 zł sumy aktywów bilansu.

Ramka 2

Jak ustalić, czy jednostka przekroczyła limit przychodów Krok 1. Sprawdź, czy twoja jednostka jest pozostałą jednostką w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości (np. spółka z o.o. niewymieniona w pkt 1–3 tego przepisu). Krok 2. Ustal średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty i porównaj limitem – co najmniej 50 osób. Krok 3. Oblicz sumę aktywów bilansu na koniec roku obrotowego i sprawdź czy nie przekracza równowartości co najmniej 3 125 000 euro. Krok 4. Oblicz przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów – wyłącznie te wartości wliczają się do limitu. Nie uwzględniasz przychodów ze sprzedaży:

materiałów,

środków trwałych,

usług,

operacji finansowych.

Wynik porównaj z limitem – równowartością co najmniej 6 250 000 euro. Krok 5. Porównaj uzyskany wynik z progami określonymi w euro (przeliczonymi po kursie NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedzającego roku obrotowego). Krok 6. Jeśli spełniasz co najmniej dwa z trzech warunków (wymienionych w krokach 2–4) – badanie rocznego sprawozdania finansowego jest obowiązkowe.