Odpowiedź: Nie, do limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z badania sprawozdania finansowego nie wlicza się przychodów ze sprzedaży materiałów ani środków trwałych. Uwzględnia się wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: u.r.), obowiązkowi badania sprawozdania finansowego podlegają tzw. pozostałe jednostki kontynuujące działalność gospodarczą, jeśli w poprzednim roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z trzech warunków – w tym dotyczący osiągnięcia przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w równowartości co najmniej 6 250 000 euro.
Ustawodawca wskazuje tu wyraźnie wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, a nie – szerzej – wszystkie przychody operacyjne. Tym samym nie bierze się pod uwagę m.in. przychodów:
- ze sprzedaży materiałów,
- ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (np. środków trwałych),
- finansowych,
- pozostałych operacyjnych (np. z tytułu odszkodowań, kar umownych).
Takie podejście obowiązuje również od 2020 r., gdy zmieniło się brzmienie art. 64 ust. 1 pkt 4 lit. c u.r. Wcześniej był uwzględniany szerszy zakres przychodów, co mogło skutkować objęciem badaniem mniejszych jednostek. Obecnie – aby zwiększyć ochronę małych przedsiębiorców – limit opiera się wyłącznie na przychodach ze sprzedaży towarów i produktów, które są podstawową formą działalności operacyjnej.
Uwaga! Warto zadbać, aby w polityce rachunkowości jednostki znalazł się jasny opis, jakie przychody zalicza się do sprzedaży towarów i produktów, a jakie traktuje jako sprzedaż materiałów, środków trwałych lub pozostałe przychody operacyjne. Dzięki temu unikniemy wątpliwości przy weryfikacji spełnienia limitu zarówno przez biegłego rewidenta, jak i podczas ewentualnej kontroli. Dane wykazywane w sprawozdaniu finansowym powinny być spójne z informacjami raportowanymi w deklaracjach podatkowych (np. CIT-8, JPK_V7).
W praktyce: Aby ustalić obowiązek badania sprawozdania finansowego, jednostka nie powinna wliczać do przychodów wartości sprzedaży materiałów ani środków trwałych. Należy wykazać wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów zgodnie z klasyfikacją w polityce rachunkowości jednostki.
Tylko przychody ze sprzedaży produktów i towarów
Spółka X w 2024 r. osiągnęła: 22 000 000 zł przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów; 6 000 000 zł ze sprzedaży używanego środka trwałego; 1 500 000 zł z odsetek bankowych.
Łączne przychody wyniosły 29 500 000 zł, ale do ustalenia obowiązku badania uwzględnia się tylko 22 000 000 zł, ponieważ:
- sprzedaż środka trwałego to pozostały przychód operacyjny (nie jest wliczany),
- odsetki to przychód finansowy (również pomijany).
Liczy się wyłącznie sprzedaż towarów i produktów (art. 64 ust. 1 pkt 4 lit. c u.r.).
W tym przypadku spółka nie przekracza progu 26 965 000 zł i – jeśli nie spełnia dwóch innych warunków – nie podlega obowiązkowemu badaniu.
Konieczne badanie
Spółka z o.o. (tzw. pozostała jednostka) za 2025 r. wykazuje:
średnioroczne zatrudnienie: 52 etaty,
sumę aktywów bilansu na 31 grudnia 2025 r.: 15 500 000 zł,
przychody netto ze sprzedaży:
– towarów i produktów: 28 200 000 zł,
– materiałów i środków trwałych: 5 000 000 zł.
Kurs NBP z 1 października 2024 r.: – 1 euro = 4,20 zł
Progi wynoszą:
- suma bilansowa: 3 125 000 euro × 4,20 = 13 125 000 zł
- przychody: 6 250 000 euro × 4,20 = 26 250 000 zł
Weryfikacja spełnienia warunków (2025 r.):
- zatrudnienie ≥ 50 etatów – TAK
- suma bilansowa ≥ 13 125 000 zł – TAK
- przychody ze sprzedaży towarów i produktów ≥ 26 250 000 zł – TAK (Uwaga: nie wliczamy sprzedaży materiałów i środków trwałych!).
Wniosek: spółka spełnia wszystkie trzy warunki, więc badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2025 r. jest obowiązkowe.
Progi w 2025 r.
W 2025 r., badając obowiązek rewizji sprawozdania za 2024 r., należy przeliczyć limity z euro na złote według kursu NBP z 1 października 2024 r. (kurs: 4,3144 zł/euro), co daje próg: 26 965 000 zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów; 13 483 000 zł sumy aktywów bilansu.
Jak ustalić, czy jednostka przekroczyła limit przychodów
Krok 1. Sprawdź, czy twoja jednostka jest pozostałą jednostką w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości (np. spółka z o.o. niewymieniona w pkt 1–3 tego przepisu).
Krok 2. Ustal średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty i porównaj limitem – co najmniej 50 osób.
Krok 3. Oblicz sumę aktywów bilansu na koniec roku obrotowego i sprawdź czy nie przekracza równowartości co najmniej 3 125 000 euro.
Krok 4. Oblicz przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów – wyłącznie te wartości wliczają się do limitu. Nie uwzględniasz przychodów ze sprzedaży:
- materiałów,
- środków trwałych,
- usług,
- operacji finansowych.
Wynik porównaj z limitem – równowartością co najmniej 6 250 000 euro.
Krok 5. Porównaj uzyskany wynik z progami określonymi w euro (przeliczonymi po kursie NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedzającego roku obrotowego).
Krok 6. Jeśli spełniasz co najmniej dwa z trzech warunków (wymienionych w krokach 2–4) – badanie rocznego sprawozdania finansowego jest obowiązkowe.
Podstawa prawna
art. 64 ust. 1 pkt 4 lit. a–c ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1863)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję