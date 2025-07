Pytanie zadała kobieta, która kupiła mieszkanie, aby użyczyć je studiującemu synowi. Już po zakupie okazało się, że zarówno budynek, w którym jest ono położone, jak i całe osiedle zostały wadliwie wykonane przez dewelopera. Problemem była np. wilgoć dostająca się do lokali, która uniemożliwiała ich normalne użytkowanie i stanowiła zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

W związku z licznymi zgłoszeniami wad i medialnym rozgłosem deweloper uznał wady i w ramach rękojmi przystąpił do ich usuwania. Dlatego też wystąpił do podatniczki, aby opuściła swój lokal na czas jego osuszania i na czas realizacji dodatkowych prac naprawczych. Syn kobiety, który przebywał w mieszkaniu, zastosował się do prośby i przeniósł się do lokalu zastępczego, który na czas napraw wynajął deweloper.