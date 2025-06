/> />

Ilu jest księgowych

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce działa ok. 70 tys. biur rachunkowych, a łączna liczba osób pracujących w księgowości sięga nawet 400 tys.

– Zawód księgowego nie jest regulowany (brak licencjonowania), więc dane GUS są orientacyjne – podkreśla Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt.

Zwraca także uwagę na to, że dotychczas GUS ujmował księgowych łącznie z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami i innymi pokrewnymi profesjami w jednej kategorii PKD, co utrudnia precyzyjne wyliczenia.

Dopiero od tego roku – jak podkreśla ekspert – funkcjonuje nowe PKD, gdzie profesje te są zaliczane do odrębnych kodów PKD. Ostateczna zmiana nastąpi jednak do końca 2026 r.

– W przybliżeniu można jednak stwierdzić, że kilkaset tysięcy osób pracuje jako księgowi, z czego część w wewnętrznych działach finansowo-księgowych firm, a część świadczy usługi w ramach rozproszonych tysięcy biur rachunkowych – potwierdza ekspert.

– Zdecydowaną większość z nich stanowią kobiety, może to być ok. 80–85 proc. wszystkich księgowych – dodaje Agnieszka Kowalska, prezes zarządu Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych.

Jakie mają wykształcenie?

– Większość księgowych ma wykształcenie ekonomiczne. Przy czym poziom wykształcenia rośnie wraz ze szczeblem stanowiska i wielkością firmy – informuje Piotr Juszczyk. Dodaje, że w małych firmach wyższe wykształcenie ma ok. 54 proc. księgowych, w średnich – 64 proc., a w dużych przedsiębiorstwach aż 80 proc.

– Kadra kierownicza (główni księgowi, dyrektorzy finansowi) prawie zawsze ma dyplom magistra z rachunkowości, finansów lub pokrewnego kierunku – nierzadko uzupełniony dodatkowymi certyfikatami – tłumaczy ekspert.

Przypomnijmy, że w 2014 r. Ministerstwo Finansów zaprzestało wydawania certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie można tylko ubiegać się o certyfikaty rozmaitych organizacji, które potwierdzają wiedzę, np. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Ile mają lat?

Okazuje się, że księgowi to osoby w różnym wieku. – Na szeregowych stanowiskach częściej spotyka się osoby młodsze, w wieku 25–35 lat – informuje Agnieszka Kowalska. Dodaje, że wśród głównych księgowych i kadry kierowniczej przeważają osoby w wieku 40–50 lat.

– W ostatnich latach zauważalny jest trend rosnącej liczby młodszych osób, które wchodzą do branży, szczególnie w związku z postępującą automatyzacją procesów księgowych i rozwojem nowych technologii. Młodsze pokolenia są bardziej otwarte na adaptację do cyfrowych narzędzi i sztucznej inteligencji w księgowości – podkreśla Agnieszka Kowalska.

Podobnymi spostrzeżeniami dzieli się Piotr Juszczyk. – Jeszcze dekadę temu dane wskazywały na przewagę starszych roczników. Najliczniejszą grupę stanowili księgowi w wieku 51–60 lat, a średnia wieku wynosiła ok. 47–48 lat – wyjaśnia ekspert.

Teraz – jak mówi – widać wyraźnie napływ młodszych kadr. Zawód księgowego młodnieje.

Ile jest ogłoszeń pracy?

Z informacji, które zebraliśmy od portali publikujących ogłoszenia pracy, wynika, że nadal pracodawcy szukają księgowych do pracy. Trudno jednak jednoznacznie odpowiedzieć, czy liczba takich ofert pracy rośnie, czy maleje.

Jak informuje No Fluff Jobs, ogłoszenia w kategoriach związanych z księgowością i finansami są od lat jednymi z najpopularniejszych na tym portalu. W drugim kwartale 2025 r. ofert pracy w tym zakresie było najwięcej – zaraz po ofertach dla programistów backend, handlowców i analityków danych.

No Fluff Jobs podaje też, że w II kw. 2025 r. ogłoszenia dotyczące pracy w finansach i księgowości stanowiły 6,5 proc. wszystkich ofert, a w porównaniu z II kw. 2024 r. ich liczba wzrosła o 17 proc.

Z kolei z danych serwisu KarierawFinansach.pl wynika, że najwięcej ofert pracy dla księgowych było publikowanych w 2022 r., gdy gospodarka na dobre zaczęła odbijać się po pandemii COVID-19.

– Wówczas w naszym serwisie było ich ponad dwa razy więcej niż w 2020 r. – mówi Szymon Książkiewicz, CEO KarierawFinansach.pl. Przyznaje, że od 2023 r. zapotrzebowanie sukcesywnie spadało. – Jednak pierwsza połowa 2025 r. pokazuje, że ten rok przynosi wyraźne zwiększenie zapotrzebowania pracodawców na księgowych – dodaje nasz rozmówca.

Co innego wynika z informacji przekazanych przez portal Pracuj.pl – stopniowo spada liczba ogłoszeń pracy w księgowości.

– Trend ten jest widoczny zwłaszcza po 2023 r. Choć dane za 2025 r. obejmują na razie tylko pięć pierwszych miesięcy, to widać kontynuację tego kierunku – informuje portal.

Ile można zarobić?

Wynagrodzenie pracownika księgowości zależy od stażu i stanowiska.

– Doświadczone osoby mogą liczyć na 16–20 tys. zł netto (plus VAT) przy umowie B2B lub 12–17 tys. zł brutto przy umowie o pracę. Specjaliści na średnim poziomie zaawansowania mogą otrzymać 10–13,4 tys. zł netto (+VAT) przy umowie B2B lub 7,5–10 tys. zł brutto przy umowie o pracę – podaje No Fluff Jobs.

Dodaje, że początkującym w branży oferuje się zazwyczaj 6–7,4 tys. zł netto (+VAT) w przypadku umowy B2B lub 5–6 tys. zł brutto przy umowie o pracę.

Podobne kwoty podaje Szymon Książkiewicz. – Osoby aplikujące na stanowisko głównego księgowego w większych miastach mogą najczęściej liczyć na wynagrodzenie w wysokości 15–20 tys. zł brutto – podaje przedstawiciel portalu.

Podkreśla, że dla stanowisk specjalistycznych kwoty wynagrodzenia wahają się jeszcze bardziej, w zależności od miejscowości, gdzie oferowana jest praca.

– Młodsi księgowi mogą liczyć najczęściej na kwotę w granicach 5–7 tys. zł brutto. Widełki dla „regularnych” księgowych to 7–9 tys. zł, a oferowane wynagrodzenie dla samodzielnych księgowych często przekracza 10 tys. zł brutto – podaje Szymon Książkiewicz.

Kogo szukają?

Jak informuje Szymon Książkiewicz,pracodawcy – przede wszystkim z sektora nowoczesnych usług biznesowych – poszukują obecnie osób do pracy w węższych specjalizacjach księgowych, np. do zbierania, przetwarzania i raportowania danych finansowych (Record to Report) oraz księgowych funduszy.

Z kolei portal Pracuj.pl podaje, że największe zapotrzebowanie w firmach jest nadal na stanowiska operacyjne, w tym szczególnie:

księgowy, księgowa,

samodzielny księgowy, samodzielna księgowa,

główny księgowy, główna księgowa,

specjalista ds. kadr i płac,

specjalista, specjalistka ds. księgowości,

asystent, asystentka ds. księgowości,

młodszy księgowy, młodsza księgowa.

Jakie wymagania?

Czego oczekują pracodawcy od kandydatów?

– W zdecydowanej większości ogłoszeń stawia się wymóg wyższego wykształcenia w zakresie rachunkowości czy finansów, znajomości przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości – mówi Szymon Książkiewicz. Dodaje, że wielu pracodawców stawia też na doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu sprawozdań finansowych.

– Wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego zależą od poziomu stanowiska. Od samodzielnych księgowych wymaga się najczęściej przynajmniej 2–3 lat doświadczenia – mówi przedstawiciel portalu.

Z kolei No Fluff Jobs podaje, że od lat topowym wymaganiem w ofertach dotyczących stanowisk z obszaru finanse i księgowość jest znajomość Excela (33 proc. ogłoszeń).

Ponadto – jak informuje portal – w 9,2 proc. ogłoszeń mowa jest o umiejętnościach analitycznych (obowiązkowe kryterium), a w 6,9 proc. o kompetencjach komunikacyjnych.

Agnieszka Kowalska podkreśla, że wymaga się oczywiście dużej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i ekonomii coraz większy nacisk kładzie się na umiejętności związane z nowoczesnymi technologiami. – Księgowi muszą być biegli w obsłudze oprogramowania księgowego, narzędzi analitycznych i systemów ERP – tłumaczy ekspertka. ©℗