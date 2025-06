Czego dotyczy spór?

Spór z fiskusem dotyczył art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Wyklucza on prawo do estońskiego CIT, gdy połowę lub więcej przychodów spółki stanowią przychody pasywne, np. z wierzytelności, odsetek, poręczeń, gwarancji.

Cel był taki, żeby z estońskiego CIT nie korzystały firmy z sektora finansowego, tylko takie, które faktycznie zajmują się produkcją i sprzedażą lub świadczeniem usług.

Zakup obligacji

Wątpliwości miał producent gier oraz zabawek. Chcąc zabezpieczyć swoje środki przed utratą wartości, spółka kupuje na rynku wtórnym obligacje zerokuponowe emitowane przez rząd USA. Uważała, że do przychodów pasywnych wlicza się tylko wartość dyskonta, czyli różnicę między kwotą wykupu obligacji a niższą od niej ceną nabycia.

Przychód pasywny…

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 3 grudnia 2024 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.481.2024.1.AS) zwrócił uwagę na to, że obligacje o kuponie zerowym są od razu emitowane z dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej. Nabywca płaci więc wartość nominalną pomniejszoną o należne w przyszłości oprocentowanie. Natomiast w momencie wykupu obligacji przez ich emitenta posiadacz (obligatariusz) otrzymuje kwotę nominalną, która zawiera w sobie wynagrodzenie w postaci dyskonta.

Dyrektor KIS uznał więc, że do przychodów pasywnych należy zaliczyć całą wartość nominalną obligacji, a nie tylko dyskonto, czyli różnicę pomiędzy wartością zbycia a kwotą nabycia obligacji.

… tylko w części

Interpretację tę uchylił WSA w Poznaniu. Zgodził się ze spółką, że do limitu przychodów pasywnych, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, należy wliczać tylko dyskonto.

- Sąd odwołał się m.in. do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2024 r. (II FSK 2188/23) i definicji dyskonta z ustawy o PIT. Uczynił tak z uwagi na ubogie orzecznictwo w zakresie obligacji zerokuponowych – relacjonuje Krzysztof Kaczmarek, doradca podatkowy w PragmatIQ Kancelaria Prawna. Wyjaśnia, że co prawda przytoczony przez sąd wyrok NSA dotyczył PIT, ale potwierdził on, że generalnie na gruncie podatków dochodowych przychodem są wyłącznie odsetki lub właśnie dyskonto.

- Dlatego nie ma żadnych przesłanek do traktowania jako przychodu całej kwoty wykupu obligacji – mówi ekspert.

Wyrok WSA w Poznaniu z 27 maja 2025 r., sygn. akt I SA/Po 121/25