Wynika to z projektu przyjętego przez rząd. Teraz trafi on do rozpatrzenia przez Sejm.

Niższe kary

Zmierza on do obniżenia maksymalnych kar za niektóre przestępstwa skarbowe dotyczące obowiązków formalnych, np. za niezłożenie informacji o cenach transferowych (art. 80e k.k.s.). Po obniżce grzywna będzie wynosić do 420 stawek dziennych, a nie jak obecnie 720.

Z ordynacji podatkowej zostanie natomiast wykreślony art. 31, który zobowiązuje dziś osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie pobranych kwot do urzędu skarbowego i do zgłoszenia danych tych osób fiskusowi. W konsekwencji zostanie też usunięty par. 1 z art. 79 k.k.s, który dziś przewiduje grzywnę za niedopełnienie obowiązków wskazanych w art. 31 ordynacji.

Likwidacja obowiązku

Pozostanie jedynie par. 2 w art. 79 k.k.s., zgodnie z którym (tak jak dotychczas) płatnik, który nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Etap legislacyjny

Projekt zmian w kodeksie karnym skarbowym i ordynacji podatkowej (nr UDER30) – przyjęty przez rząd