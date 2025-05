Orzeczenia są zgodne z ugruntowaną już linią orzeczniczą, prezentowaną np. w wyrokach z 4 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 80/20) i z 8 lipca 2021 r. (sygn. akt II FSK 1884/18). Wtedy również NSA stwierdził, że opłaty przyłączeniowe – nawet jeśli są niezbędne do użytkowania środka trwałego – nie stanowią kosztów jego wytworzenia.

Uczelnia, której dotyczy najnowszy wyrok, liczyła jednak na to, że będzie mogła rozliczać opłaty przyłączeniowe w czasie, wraz z odpisami amortyzacyjnymi, a nie jednorazowo. Niewykluczone, że bardziej jej się to opłacało ze względu na zwolnienie z CIT dochodów przeznaczonych na cele statutowe (np. działalność naukową). - W takiej sytuacji obniżanie dochodów (lub osiągnięcie straty podatkowej) nie musi być korzystne - mówi Maksymilian Górka, senior manager z CRIDO (patrz: opinia w ramce).

Przedstawiciele uczelni uważali, że będzie ona mogła wliczyć koszty opłat przyłączeniowych do wartości początkowej nowo powstałych budynków (środków trwałych). Argumentowali, że opłaty są bezpośrednio związane z budynkami, a ona sama uiści je, zanim jeszcze budynki zostaną oddane do użytkowania.

Powołali się na art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zgodnie z którym za koszt wytworzenia uważa się wartość zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, a także inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.

Brak związku z wytworzeniem budynku

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Nie wykluczył możliwości zaliczenia opłaty przyłączeniowej do podatkowych kosztów, ale stwierdził, że nie zwiększa ona wartości początkowej środka trwałego. Wprawdzie jest ponoszona po to, by umożliwić użytkowanie budynku, ale nie ma związku z samym procesem jego wzniesienia.

Tego samego zdania był zarówno WSA w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 147/22, I SA/Bk 149/22, I SA/Bk 148/22, I SA/Bk 150/22, I SA/Bk 151/22), jak i NSA. Oba sądy orzekły, że przyłącza, za które zapłaci uczelnia, pozwolą na użytkowanie już istniejącego budynku, a więc umożliwią rozpoczęcie kolejnego etapu – już po wytworzeniu środka trwałego.

- Nie ma znaczenia to, czy wydatek ten został poniesiony przed oddaniem danego obiektu do użytkowania, czy po - wyjaśniła sędzia NSA Alicja Polańska.

Dodała, że przyłącza są zwykle elementem sieci przesyłowej należącej do przedsiębiorcy przesyłowego. Opłata za przyłączenie jest więc związana z rozbudową sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne, a poniesione w wyniku tego koszty są zwracane przez przyłączane do sieci podmioty (w tym wypadku przez uczelnię) właśnie w formie opłat za przyłączenie. Opłaty przyłączeniowe pozostają więc w daleko większym związku z siecią przesyłową przedsiębiorców energetycznych niż z obiektami przyłączanymi do tej sieci.

Wyroki NSA z 23 kwietnia 2025 r., sygn. akt II FSK 959/22, II FSK 960/22, II FSK 967/22, II FSK 968/22, II FSK 969/22