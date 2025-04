Od 1 stycznia 2026 r. podwyższony zostanie roczny limit zwolnienia z VAT - z 200 tys. zł do 240 tys. zł.

Wszystko to ma się znaleźć w nowelizacjach trzech ustaw: o podatku od spadków i darowizn, o CIT i o VAT. Poznaliśmy założenia tych zmian. Zostały one opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu. Rada Ministrów ma przyjąć te projekty jeszcze w II kwartale br.

Sprzedaż otrzymanego

Zgodnie z założeniami podatnik, który będzie chciał sprzedać to, co wcześniej dostał w darowiźnie lub spadku od najbliższej rodziny, będzie miał mniej obowiązków formalnych, jeżeli nabycie potwierdził notariusz. Sprzedając przedmiot darowizny, nie trzeba już będzie występować do urzędu skarbowego o zaświadczenie o skorzystaniu przy nabyciu ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Dziś art. 19 ust. 6 ustawy o podatkach od spadków i darowizn wymaga uzyskania pisemnej zgody naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenia z US, że:

- nabycie było zwolnione od podatku, albo

- należny podatek został zapłacony, albo

- zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Bez tego zaświadczenia albo pisemnej zgody fiskusa nie można zawrzeć przed notariuszem umowy dotyczącej:

- zbycia praw do spadku albo

- zbycia lub obciążenia rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych w formie darowizny.

Problem pokazujemy na przykładzie:

Rodzice przekazują synowi mieszkanie. Taka darowizna jest całkowicie zwolniona z podatku od spadków i darowizn, co notariusz stwierdza w akcie notarialnym, a jego odpis doręcza naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego.

Dziś, jeżeli syn będzie chciał następnie, np. rok później, sprzedać otrzymane w darowiźnie mieszkanie, to notariusz nie może stwierdzić takiej czynności bez uprzedniej zgody naczelnika urzędu skarbowego lub zaświadczenia potwierdzającego, że nabycie (w tym wypadku darowizna) było zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

To właśnie ma się zmienić i takie zaświadczenie nie będzie wymagane.

Powtarzające świadczenia

Uproszczone mają zostać zasady ustalania wartości nieodpłatnych powtarzających się świadczeń (w tym rent wypłacanych na podstawie art. 903 kodeksu cywilnego) dla celów podatku od spadków i darowizn.

Będzie to konsekwencją uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 marca 2025 r. (sygn. akt III FPS 5/24). NSA zgodził się w niej z fiskusem, że podatek jest z góry od całości świadczeń. NSA stwierdził, że przy zawieraniu umowy renty (wypłacanej na podstawie art. 903 kodeksu cywilnego) nie da się z góry ustalić podstawy opodatkowania. Dlatego podatek od spadków i darowizn płaci się w miarę otrzymywania kolejnych świadczeń, zgodnie z art. 12 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a nie art. 13, jak chciał fiskus.

Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach, bo – jak uzasadnia – powtarzalne świadczenia zazwyczaj wypłaca się miesięcznie. Uchwała NSA powoduje więc - według resortu – „wzrost biurokratycznych obowiązków po stronie podatników, jak i kosztów po stronie organów podatkowych”, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 4a ustawy (tj. z tzw. grupy zerowej, jak np. dzieci i rodzice), ryzyko utraty zwolnienia.

Strategia podatkowa

Zlikwidowane mają być przepisy zobowiązujące największe firmy i podatkowe grupy kapitałowe do publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej (art. 27c ustawy o CIT). Obecnie, do końca 12 miesiąca następnego roku trzeba opublikować na swojej stronie internetowej informację o realizowanej strategii podatkowej, a następnie przekazać link do tej strony urzędowi skarbowemu. Za nieprzekazanie linka grozi kara nawet do 250 tys. zł.

Likwidację tego obowiązku zapowiedział już w lutym br. minister finansów Andrzej Domański.

Zwolnienie z VAT

Od 1 stycznia 2026 r. podwyższony ma zostać roczny limit zwolnienia z VAT - z 200 tys. zł do 240 tys. zł rocznej sprzedaży. Taka zmiana, zgodnie z rządowym wykazem, ma się pojawić w nowelizacji ustawy o VAT (nr UDER14).

Warto przypomnieć, że identyczna zmiana została już uwzględniona w najnowszej wersji projektu zmian w przepisach o Krajowym Systemie e-Faktur. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (nr UD158). Jest on nadal w konsultacjach. Pisaliśmy o nim w artykule „Zmiany w KseF, wyższy limit zwolnienia z VAT” (DGP nr 73/2025).

Etap legislacyjny

Projekty nowelizacji ustaw: o podatku od spadków i darowizn (nr UDER19), o CIT (nr UDER17), o VAT (nr UDER14) – wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu