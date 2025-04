Do tych zmian zostaną dostosowane również przepisy o VAT, choć nie podano na razie, w jakim dokładnie zakresie.

Wszystko to ma się znaleźć w nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Pracuje nad nią Ministerstwo Finansów. Projektu jeszcze nie ma, na razie poznaliśmy założenia. Zostały one opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu. Wynika z niego, że Rada Ministrów przyjmie projekt jeszcze w II kw. br.

Deregulacja przepisów

Nowelizacja ma być realizacją filaru VI „Wsparcie dla biznesu i deregulacja” w ramach planu gospodarczego na 2025 r. „Polska. Rok przełomu” – wynika z informacji zamieszczonej w rządowym wykazie.

Ma usunąć wątpliwości dotyczące składania:

deklaracji po wszczęciu i zakończeniu kontroli celno-skarbowej,

korekty deklaracji częściowo uwzględniającej ustalenia naczelnika urzędu celno-skarbowego zawarte w wyniku kontroli.

Złożenie deklaracji w trakcie kontroli

Dziś nie ma jasności, czy podczas kontroli celno-skarbowej można złożyć deklarację podatkową (pierwotną). Artykuł 62 ust. 4 ustawy o KAS dopuszcza jedynie skorygowanie deklaracji w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

– W ustawie nie ma mowy natomiast o możliwości złożenia deklaracji w trakcie kontroli – wyjaśnia Michał Goj, doradca podatkowy, partner w zespole postępowań podatkowych i sądowych EY. Z drugiej strony – jak dodaje – przepisy tego nie zakazują. Stąd biorą się wątpliwości interpretacyjne.

Po zmianach z przepisu ma wprost wynikać, że kontrolowany będzie mógł złożyć deklarację w terminie 14 dni od otrzymania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Jakie będą tego następtwa? Z samego wykazu prac legislacyjnych to nie wynika.

– Zakładam, że będą one podobne jak w przypadku korekty. To oznaczałoby, że jeżeli organ uwzględni deklarację złożoną przez podatnika, to będzie to oznaczać zakończenie kontroli celno-skarbowej – mówi Michał Goj.

Po kontroli

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej ma również sprawić, że deklarację podatkową będzie można złożyć także po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, jeżeli podatnik nie uczyniłby tego przed wszczęciem ani po wszczęciu kontroli. Dziś przepisy pozwalają jedynie złożyć korektę w ciągu 14 dni od doręczenia wyników kontroli celno-skarbowej (art. 82 ust. 3 ustawy o KAS).

– Nowy przepis będzie miał zastosowanie głównie w sytuacjach, w których wynik kontroli pokaże, że kontrolowany powinien się rozliczyć z podatku, np. z VAT, a dotychczas tego nie zrobił i w związku z tym nie złożył deklaracji, choć powinien – wyjaśnia Michał Goj.

Jako przykład podaje sprzedaż podzielonych działek rolnych. Zdarza się, że sprzedający uważają taką transakcję za nieopodatkowaną VAT, a do innych wniosków dochodzą organy podczas kontroli celno-skarbowej.

– Dzięki zmianie przepisu sprzedający będzie mógł się zgodzić z organem i złożyć deklarację oraz zapłacić podatek, a tym samym zakończyć sprawę – tłumaczy ekspert.

Częściowa korekta

Nowelizacja ma również umożliwić składanie korekty deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, nawet jeżeli podatnik tylko częściowo uwzględni ustalenia kontroli (dziś składa korektę, tylko gdy w całości uwzględnia wynik kontroli).

Jak tłumaczy Michał Goj, chodzi np. o sytuację, w której organ uznał w wyniku kontroli, że podatnik powinien dopłacić 10 tys. zł, a ten koryguje swoje rozliczenia tylko o 5 tys. zł, natomiast w odniesieniu do reszty przedkłada dodatkowe wyjaśnienia.

– Dziś złożenie takiej, nawet w pełni prawidłowej częściowej korekty nie kończy sprawy, ponieważ taka częściowa korekta nie jest zgodna z wynikiem kontroli – wyjaśnia ekspert.

Dzięki nowelizacji ma się to zmienić. ©℗

opinia

Oby przepisy były równie korzystne jak zapowiedzi

Moim zdaniem na pochwałę zasługuje każdy zamiar wprowadzenia zmiany, która umożliwi podatnikom złożenie korekty deklaracji, by w ten sposób polubownie zakończyć potencjalny spór z organem podatkowym. Zawsze jednak kluczowe jest porównanie zapowiedzi do rzeczywistości, czyli gotowego już projektu ustawy, przyjętego przez Radę Ministrów.

Możliwość złożenia korekty deklaracji częściowo uwzględniającej ustalenia kontroli jest dobrym rozwiązaniem, jeśli jednocześnie wprost zostanie wskazane w przepisach, że w tym zakresie kontrola celno-skarbowa nie przekształci się w postępowanie podatkowe. Podatnik w takiej sytuacji powinien otrzymać zawiadomienie o uwzględnieniu korekty.

Także zapowiadana możliwość złożenia deklaracji w terminie 14 dni od otrzymania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej oraz w ciągu 14 dni od otrzymania wyniku kontroli wydaje się krokiem w dobrym kierunku. Obecne przepisy odnoszą się wprost do złożenia w tych okienkach czasowych jedynie korekt deklaracji, czyli pomagają podatnikom, którzy już złożyli deklarację za kontrolowany okres. Od razu jednak nasuwa się kilka pytań. Po pierwsze, czy złożenie „zapomnianej” deklaracji będzie wyłączało odpowiedzialność na gruncie kodeksu karnego skarbowego oraz czy złożenie jej z czynnym żalem będzie skuteczne? Czynny żal jest nieskuteczny, jeśli organ miał już informacje o czynie zabronionym, np. wezwał do złożenia deklaracji, czy też gdy nie wpłacono zadeklarowanego podatku.

Kolejna wątpliwość dotyczy tego, czy złożenie korekty na podstawie nowych przepisów, czy też korekty częściowo uwzględniającej ustalenia kontroli będzie umożliwiało skorzystanie z obniżonej stawki sankcji VAT w wysokości do 20 proc., czy do 15 proc.

Czekam więc, aż projekt zostanie opublikowany. Oby przepisy były równie korzystne co zapowiedzi.