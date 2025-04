Wdowa, która odrzuci spadek po mężu, nadal może się rozliczyć z nim wspólnie za rok, w którym owdowiała. Ale może też wybrać inne rozwiązanie – rozliczyć się indywidualnie, np. po to, by skorzystać z preferencji dla samotnego rodzica . Wyjaśnił to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej.

… albo z dzieckiem Spytała o to kobieta zatrudniona na umowę o pracę. Jej mąż, zanim zmarł w 2024 r., prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną według skali PIT. Obojga małżonków łączyła wspólność majątkowa. Po śmierci męża, w związku ze znacznym zadłużeniem jego firmy, kobieta odrzuciła spadek (notarialne zrzeczenie spadku). Złożyła też do sądu wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniej córki. Uważała, że w związku z tym nie może rozliczyć się za 2024 r. wspólnie z mężem, natomiast może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia jako samotny rodzic. Wspólnie z mężem … Dyrektor KIS wyjaśnił, że kobieta może się rozliczyć wspólnie ze zmarłym mężem, bo odrzucenie spadku powoduje tylko, że straciła ona prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku, w tym prawa i obowiązki przewidziane w przepisach podatkowych. Co innego prawo do wspólnego rozliczenia; aby z niego skorzystać, wystarczy spełnić określone w przepisach warunki, czyli: - małżonkowie musieli być przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i mieć wspólność majątkową, - żaden z małżonków nie prowadził w minionym roku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym lub liniowym PIT. Ustawa o PIT pozwala na wspólne rozliczenie również, gdy małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo po jego upływie, ale przed złożeniem zeznania podatkowego (art. 6a ust. 1 ustawy o PIT). Ważne, żeby małżonków łączyła w poprzednim roku (ten, za który jest składane zeznanie) wspólność majątkowa. Dyrektor KIS stwierdził, że w tym wypadku wszystkie warunki są spełnione, więc wdowa może rozliczyć się wspólnie ze zmarłym w 2024 r. mężem. … albo z dzieckiem Ale może też wybrać inne rozwiązanie – potwierdził dyrektor KIS. Skoro jako wdowa samotnie wychowywała małoletnią córkę, to może rozliczyć się indywidualnie, aby skorzystać z preferencji dla samotnych rodziców. Ona również pozwala: - podwójnie wykorzystać kwotę wolną od podatku (30 tys. zł rocznie), - osobom dużo zarabiającym uniknąć zapłaty PIT według stawki 32 proc. Kobieta może wybrać, która opcja jej się bardziej opłaca. Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 kwietnia 2025 r., sygn.0112-KDIL2-1.4011.191.2025.2.MKA