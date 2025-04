Nie da się przy zawieraniu umowy renty z góry ustalić podstawy opodatkowania. Dlatego podatek od spadków i darowizn płaci się w miarę otrzymywania kolejnych świadczeń – stwierdził wczoraj w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny. Nie chodzi o rentę z ZUS, tylko wypłacaną na podstawie art. 903 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 903 kodeksu cywilnego przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Powstało pytanie, od jakiej kwoty osoba uprawniona do renty ma zapłacić podatek od spadków i darowizn – czy od razu od całości świadczeń wynikających z umowy, czy w miarę ich otrzymywania.

NSA uznał, że ponieważ umowa renty ma charakter losowy i wygasa w chwili śmierci osoby otrzymującej te świadczenia, to nie można w momencie jej podpisania jednoznacznie wskazać ich wartości. Ostateczna wysokość wszystkich świadczeń zależy od tego, przez jaki czas renta będzie faktycznie wypłacana. Nie można tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Uchwała wykluczy więc sytuacje, w których konieczna byłaby zapłata wysokiego podatku, mimo nieotrzymywania świadczenia lub otrzymywania go w znacznie niższej wysokości niż wynikająca z kalkulacji podatku - komentuje Agnieszka Fijałkowska-Wocial z Kancelarii LTCA.

Fiskus chciał podatku od sumy świadczeń

Uchwała zapadła na tle konkretnej sprawy: podatniczka, na podstawie umowy zawartej z inną osobą, nabyła prawo do renty w wysokości 4,5 tys. zł. Z umowy wynikało, że zobowiązany będzie wypłacać rentę co miesiąc przez cztery lata. W związku z tym naczelnik urzędu skarbowego wyliczył z góry podatek - w wysokości ponad 40 tys. zł. Stwierdził, że obowiązek podatkowy powstał już w momencie zawarcia umowy renty. Dlatego jako podstawę opodatkowania przyjął wartość świadczeń z czterech lat. Comiesięczną kwotę (4,5 tys. zł) przemnożył przez 48 miesięcy i od tej podstawy wyliczył podatek.

Z wyliczeniami naczelnika zgodził się dyrektor izby administracji skarbowej. Obaj zastosowali tu art. 13 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli świadczenia zostały ustanowione na czas określony, to wysokość podatku oblicza się poprzez pomnożenie kwoty miesięcznego świadczenia przez liczbę miesięcy, na które zostały przewidziane.

W miarę wypłaty renty?

Kobieta się z tym nie zgadzała. Uważała, że wysokość podatku powinna być ustalana zgodnie z innym przepisem tej ustawy - art. 12. Wynika z niego, że jeśli przedmiotem nabycia jest prawo majątkowe polegające na obowiązku świadczeń powtarzających się na rzecz nabywcy, a wartość tego prawa nie może być ustalona w chwili powstania obowiązku podatkowego, to podstawa opodatkowania jest ustalana w miarę wykonywania świadczeń. Innymi słowy, podstawę opodatkowania powinny stanowić poszczególne świadczenia rentowe, a nie ich suma – twierdziła podatniczka.

Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1478/22), dlatego uchylił decyzje skarbówki. Uznał, że ma tu zastosowanie art. 12 ustawy, ponieważ – jak uzasadnił - umowa renty jest losowa, wygasa w chwili śmierci uprawnionego. Nie da się więc w momencie jej zawarcia jednoznacznie ustalić wysokości świadczenia. Istotne jest to, jak długo faktycznie będzie ono wypłacane.

Zdaniem WSA, gdyby zgodzić się z fiskusem, to oznaczałoby to nałożenie na podatnika zobowiązania, którego często nie byłby on w stanie zapłacić i co więcej - od kwoty, którą niekoniecznie otrzyma. NSA nie rozstrzygnął tego sporu, lecz postanowił skierować pytanie prawne do poszerzonego składu sędziów (postanowienie z 18 grudnia 2024 r., III FSK 714/23). Spytał, czy sformułowanie zawarte w art. 12 ustawy: „jeżeli przedmiotem nabycia jest prawo majątkowe polegające na obowiązku świadczeń powtarzających się na rzecz nabywcy, a wartość tego prawa nie może być ustalona w chwili powstania obowiązku podatkowego” odnosi się do umowy renty.

Innymi słowy, sąd kasacyjny spytał, czy przy opodatkowaniu renty należy wziąć pod uwagę:

- wartość świadczeń określoną w umowie renty (art. 13 ustawy), czy

- brak możliwości określenia z góry sumy świadczeń (art. 12 ustawy).

Rozstrzygnęła uchwała NSA

Z wczorajszej uchwały NSA wynika, że w ramach umowy renty dochodzi do nabycia prawa majątkowego, którego wartość nie może być ustalona w chwili powstania obowiązku podatkowego. Podatek należy więc płacić w miarę otrzymywania kolejnych świadczeń z tytułu renty. Ma tu zastosowanie art. 12 ustawy. Jak uzasadnił sędzia Stanisław Bogucki, sformułowanie zawarte w art. 12 odnosi się do umowy renty, ponieważ ostateczna wysokość świadczeń zależy od tego, jak długo będą one wypłacane.

NSA wziął pod uwagę losowy charakter renty i wynikające z niego ryzyko, że gdyby renta była opodatkowana już w chwili zawarcia umowy, to mogłoby dojść do sytuacji, w której nabywca zapłaciłby podatek od sumy świadczeń, nawet gdyby ostatecznie one do niego nie trafiły.

- Użyty w art. 12 zwrot „wartość tego prawa” należy odnieść do stosunku prawnego umowy renty. Nie sposób doszukiwać się odrębnego sposobu rozumienia tego wyrażenia, poprzestając jedynie na słowie „wartość”. Chodzi bowiem o „wartość tego prawa”, a zatem wynikającego ze stosunku prawnego renty – wyjaśnił sędzia Bogucki.

Podstawa prawna Orzecznictwo Uchwała NSA z 31 marca 2025 r., sygn. akt III FPS 5/24